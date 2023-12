Kingi pakkimise kiirabi: kasutage pakkimiseks vanu karpe ja tapeedijääke

"Meil on tihti erikujulisi asju, mis on kas pehmed või vormitud. Et teha tõeliselt head pakendikunsti, on oluline, et kingitusel oleks vorm, siis saab rohkem lustida. Mina soovitan leida mõne taaskasutuskarbi," ütles käsitööpoe Teeme Teistmoodi perenaine Jaanika Aasrand. "See võib olla näiteks kingakarp või oled ostnud kosmeetikatooteid, mis on pakendatud. Hoia need kõik alles, neid saab pakkimisel väga edukalt ära kasutada."

"Samuti on meil kindlasti logodega paberkotikesi. Selleks, et peita ära logo, mis ei ole enam oluline, võib sellele näiteks peale kleepida mõne ilusa kaardi," ütles Aasrand. "Alati soovitan ka seda, et ärge kirjutage kingisaaja nime koti peale, tehke nime jaoks eraldi silt, siis saab kotti taaskasutada."

"Veel saab ära kasutada tapeete ja neist ise kinkekotid meisterdada. Kingipakke saab lõbusaks teha erinevate kaunistustega, mida on igaühel lihtne voltida. Tore on ka nii, et sa mõtled välja ühe stiili ja hoiad sellest kinni. Näiteks mina valisin punase ja valge. Siis on kuuse all kena väljapanek."