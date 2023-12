Kinoteater pakkus lahendusi halva kommunikatsiooni probleemidele

"Halb kommunikatsioon on sõnapaar, mis on tänavust aastat saatnud. Sellega on hakkama saanud valitsus, jalgpalliliit, vehklemisliit, EOK ja paljud teised," ütles Tõnis Niinemets.

"Sel aastal ei ole olnud ühtegi halba otsust, on olnud ainult halb kommunikatsioon," lisas Henrik Kalmet. "Põhimõtteliselt iga asja peale saad öelda, et see oli halb kommunikatsioon. Aga ma ei saa sellest aru, et kui on halb kommunikatsioon, miks sa siis ei õpi. On ju igasuguseid lahendusi varem olnud. Kasuta neid lauseid, mida sa juba ajaloost tead, et need töötavad."

""Palun vabandust!" ja "Aitäh" näiteks," märkis Kait Kall.

Kalmet tõi näiteks R2 "Õhtuse vööndi" kommunikatsiooni. "Kui on vaja lahku minna, ütle seda, mis on lahkumineku puhul alati töötanud. Näiteks:

"Vabandust, aga asi ei ole sinus, vaid minus, me oleme lahku kasvanud."

"Mina olen rohkem hommikuinimene, sina aga õhtuinimene."

"Ma saan aru, et sa tahad rohkem areneda, võta uued eesmärgid. Mina ei ole selleks veel valmis."

"Ma ei taha sind kinni hoida."

"Õpetajate palgatõusu puhul võid võtta koolist häid näiteid," õpetas Kalmet. "Ütle, et palgatõus oli olemas, see oli tehtud, aga jäi vist teise kotti. Mul pole seda täna kaasas. Või et koer sõi ära."

"Automaksu puhul võid jälle öelda, et see pole midagi erilist. See on tegelikult võimalus. See on nagu suurem maks, mille sisse on võimalik tõsta veel väiksemaid makse."

"Presidendi kantselei võiks näiteks selle asemel, et raha sai otsa, öelda hoopis, et Austraalias on üks päris hea investeerimisvariant," pakkus Kalmet erinevaid lahendusi. "Ma pean sinna investoritega rääkima minema. Nii et pange natuke raha juurde, pärast saate rohkem tagasi."