"Impulss": mis jääb meelde lõppevast aastast?

"Sel aastal igav küll ei olnud," ütles näitleja, koomik ja ühiskondlik mõtleja Peeter Oja.

"Mina tegin endale oma 40. sünnipäeva puhul elu esimese tätoveeringu mere, päikese ja paadikesega," lisas laulja, laulukirjutaja ja kodulindistaja Jarek Kasar.

Stuudiokülalistele näidati meeleolukat videoklippi, kus väikesed lapsed kehastasid populaarseid Eesti poliitikuid. Klippi näeb SIIT.

"Kui heausklik inimene seda lastega videoklippi nüüd vaatab, ja ta poliitikast midagi ei tea, siis võib pilt talle küll väga jube paista," kommenteeris Oja videos nähtut. "Laste mängitud persoonid avasid päriskujusid veel pareminigi."

"Inimesed, kes oma peaga mõtlema hakkavad, on ohtlikud," arvas muusik, raadiohääl ja vähetuntud arheoloog Indrek Vaheoja. "Eesti vabariigis ei ole oma peaga mõtlemine soodustatud. Pigem tuleks mitte mõelda. Kui laste käes oleks Eesti parlamentaarne demokraatia, siis ma usun, et see poleks halvemas seisus, kui see praegu on. Pigem saaksid paljud asjad palju kiiremini läbi arutatud ja kokkulepped oleksid ka võimalikud."

"Ma ei saanudki aru, kas need videod olid dokumentaalkaadrid või lavastatud," muheles näitleja ja koomik Jan Uuspõld.

Saatejuhid palusid stuudiokülalistel ära arvata pildil olevaid tuntud poliitikuid. Ühel pildil oli poliitik Kalle Grünthal, kes sattus skandaali, kui valas väidetavalt ühe auto kütusepaaki nii bensiini kui diiselkütust.

"Kalle Grünthal esindab riigikogus koomikuid," ütles Uuspõld. "Enamus koomikuid ei ole ju naljakad."

"See ei ole sugugi odav lõbu, kui valad paaki bensiini ja diislit segamini," hoiatas Vaheoja. "Selles ei ole midagi keerulist kahe kütusetoruga paaki diislit ja bensiini lasta, oledki nagu kauboi kahe püstoliga," lisas Oja.

Ühel pildil poseeris Kristen Michal linnu ja kaladega.

"Michal laseb kalad vette, samal ajal kui meie idanaaber tõmbab kalu veest välja, seal on ikka suur vahe," ütles Kasar.

"Üks on suunatud tulevikule, kellele ei ole oluline ainult hetkeline kasu," lisas Vaheoja. "Meie riik annab idanaabrile eeskuju."

Pilt, kus Jüri Ratas väidetavalt talisupleb, tekitas saatekülaliste hulgas meeleoluka arutluse.

"Inimestel on mingi saavutusvajadus," arvas Uuspõld. "Sellepärast kõik käivad taliujumas, dopamiini saavad juurde." "Narkarid siis," täpsustas Vaheoja.

"Aga võibolla on tulemas uus saade "Ujumine tähtedega" ja Ratas harjutab juba," arvas Oja.

"Võib olla tuleb saade "Tantsud jääl"," pakkus Vaheoja. "Ratas läks jääle harjutama, aga selleks ei olnud veel sobivaid klimaatilisi tingimusi."

"Mina arvan, et oli nii, et Jüri ütles, et paistab küll et jääd ei ole, aga kuna poliitik ei usalda mitte kedagi, siis ta tahtis ise seda kontrollima minna," ütles Oja.

Saatejuhid uurisid saatekülalistelt, kuidas suhtuda Juhan Smuuli bareljeefi eemaldamisse.

"Ausammas surnud mehele on pigem rahva meelelahutus," arvas Kasar. "Inimesi tuleb hinnata nende eluajal."

"Mina arvan, et mälestussammaste puhul peaks toimuma rotatsioon," ütles Vaheoja. "Kahe aasta pärast tõstetakse see teise kohta. Kogu aeg ju keegi hädaldab, et kellelegi midagi ei meeldi. Pätsi pea viiksin Tahkuranda. Brüsselis on "Pissiv poiss", meil võiks ka olla mõni ausammas, mida pühade puhul kaunistada."

Saatekülalised pakkusid välja ka ideid, kust leida puuduolevad 400 miljonit eurot.

"Võtame vaestelt ja rikastelt, siis jääb keskklass puutumata," pakkus Uuspõld.

"Tuleks maksustada aparaadid, mida aktiivselt kasutatakse," arvas Vaheoja. "Näiteks muruniidukid, mootorsaed, trimmerid, pardlid, juukselõikusmasinad. Kõik kasutavad ju neid masinaid."

"Haigusmaks võiks ka olla," lisas Uuspõld. "Siis on inimesel motivatsioon kiiremini terveks saada."