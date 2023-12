Toitumisnõustaja: jõuluprae kõrvale võiks lisada võimalikult palju köögivilju

Kõige lihtsam lahendus ülesöömise vastu on Holstingu sõnul süüa vähem või pikema aja jooksul, et jõuaks söödu ära seedida või teha midagi sellist, mis seda soodustaks. "Loomulikult on jõulud natuke nagu söömisepüha, aga oluline on mõõdukus, siis meil on hea olla ja hea tuju," sõnas Holsting.

Holsting soovitab söömingut alustada millegi mõrudaga. "On see näiteks mingi mõru jook, aga ka täitsa tavaline lehtsalat on kergelt mõrkjas. Kui seda kombineerida vürtsikamate marjadega, näiteks jõhvikaga, siis see paneb ka seedemahlad palju paremini tööle," soovitas nõustaja. Ta lisas, et ka kuivem vahuvein käivitab seedesüsteemi.

Tavaliselt ootab enamik inimesi kõige enam jõulupraadi. Sinna kõrvale võiks Holstingu sõnul lisada aga ka võimalikult palju köögivilju. "Värskena, wokituna, aurutatult – täpselt nii nagu endale sobib. Serveerida võiks neid nii, et need oleks lihtsalt ahvatlevad, sest me sööme ju oma kõikide meeltega," sõnas ta. Eriti verivorsti kõrvale võiks Holstingu sõnul köögivilja lisada, kuna verivorst koosneb teraviljast, mis on süsivesik, mille kõrvale kartul läheks liiga raskeks.

"Ka Eesti kapsas on hea seedimise ergutaja, kui ta pole liiga rasvane. Ka köömne ja muud maitseained annavad seedimisele vunki juurde," märkis Holsting.

Ülesöömise vältimiseks tasub nõustaja sõnul ka söömisele aktiivset tähelepanu pöörata ehk telekavaatamise või vestlemise ajal võiks kahvli käest panna.