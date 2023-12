Henrik Kalmet vaatas otsa ületöötamisele

Kalmeti sõnul on asi halb, kui vaimse tervise majakas Peeasi korraldab märtsis keset tihedaimat tööaega logelemise konverentsi. "Ma saan aru, miks Kaarel Nõmmik ja Aivo Vaske seal on, aga Marju Kõivupuu ja Mart Juur on kahepeale kirjutanud umbes 50 raamatut. See on nagu Taavi Rõivas oleks loengut pidamas eetikakeskuses," kommenteeris Kalmet.

Pikaajaline tööstress viib püsivate terviseprobleemideni. Kalmeti sõnul võib vaadata uudistes kasvõi poliitikuid, et hea pilt silme ette saada. "Indrek Saare silmaalused jõudsid juba legendaarseks saada enne, kui ta pidi selles vallas alla vanduma Jaanus Karilaiule. Jüri Ratas minestas vabariigi aastapäeval, Kaja Kallase tööpäevad on nii tihedad, et nagu märgib ta töövari, et ta jõuab vaevu vetsus käia. Need on inimesed, kes otsustavad meie asjade üle, muuhulgas ka töö- ja puhkeaja seaduse üle."

Kultuuriline eeskuju peitub Kalmeti sõnul aga juba meie rahvuslikus peateoses, mille kangelane oma töösõltuvusega ruunas ära nii enese kui ka oma lähedaste tervise.

"Läbipõlemise, ärevushäirete ja muude vaimse tervise probleemide plahvatus on suure surve alla pannud meie nõustajad, kes on praeguseks ise korralikult üle töötanud," sõnas Kalmet. "Üks juhtiv psühholoog arvas, et umbes pooled vaimse tervise töötajatest on läbipõlemisriskiga ja teine kahtlustas, et kuna sotsioloogid on ka läbipõlenud, siis pole jõutud sellist uuringut veel ette võtta," lisas ta.

"Üle töötanud inimene on nõustaja juures, kes on ka üle töötanud ja kuskil on üks üle töötanud riigijuht, kes otsustab, et hea viis selle probleemi lahendamiseks on tegeleda tagajärgedega ja toota nõustajaid juurde," märkis Kalmet. "Mina ei taha, et riiki juhiksid inimesed, kes ei maga normaalselt. Sina oled poliitik, see on sinu otsustada, kes peaks olema kui palju kättesaadav ja surnud ringile stopi panema."

"Ammu on räägitud neljapäevasest töönädalast. Sellest võiks alustada ja suurendada puhkepäevade arvu. 5/6 inimestest teeb tööd, mis neile ei meeldi –andke natuke asu. Ja vahet pole, mida ajakirjandus selle peale pasundama hakkab, sest ajakirjanikud on kõige hullemini üle töötanud inimesed," sõnas Kalmet.

Kalmet nendib, et tema ettepanekud lähevad küll vastuollu püha graali ehk majanduskasvuga. "Aga milleks teenida rohkem raha, kui see läheb haiguste raviks, mis on samast suurest rahateenimisest tingitud?" küsib ta.

"See pole mingi saladus, et tänapäeva majandust tõstetakse medikamentidega, mida üle töötanud inimene vajab, ülesöömisega ja ületarbimisega, mida tehakse selleks, et oma õõnsalt elult tähelepanu kõrvale juhtida, rääkimata planeedist, kes palub viimased 50 aastat üht asja: "Palun ärge enam kasvage!"."