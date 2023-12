Kinoteatri "Võro stuudios" arutleti Nursipalu harjutusväljaku üle

"Kinoteatri õhtuse vööndi" esimeses "Võro stuudios" oli arutelu all Nursipalu harjutusväljak. Stuudios oli külas Võro Miis, kes pakkus välja, et kui Võrumaal treenitakse sõdureid, siis makse võiks maksta Harjumaal.

Võro Miis elab harjutusväljakust kaheksa kilomeetri kaugusel. Tema sõnul lubati paugutamisest küll pausi pidada, kuid päris reeglit tegelikult ei kehti. Valitsuselt saadud kaks miljonit eurot valuraha läheb Miisi sõnul kuuldavasti koolide ja lasteaedade renoveerimiseks, kuid nentis, et noored inimesed lähevad Võrumaalt ära. "Need koolid ja lasteaiad jäävad tühjaks või lähevad ameeriklastele," sõnas ta.

Kõik aga Võrumaalt siiski ei lahku. "Pevkur alguses küll lubas, et ostetakse harjutusväljaku kõrvalt ka krundid ära, aga siis tuli välja, et ikka ei osteta, nii et need inimesed jäävad paigale, neil ei ole võimalik kuhugi mina, kuna kruntide hind on langenud kolm korda, nagu ka elukvaliteet," sõnas Miis.

Ka kultuuriga on Miisi sõnul kehvad lood. "Kunstigalerii pandi kinni, Võru Kannel näitab ainult välismaa filme, kohalikel teatrit ei lasta teha," rääkis ta. "Tartu 2024 toob kultuuri aastaks ajaks. Kehakultuur on tõusuteel, kuna palju on heas vormis Ameerika sõdureid, ega kohalikud ei taha alla jääda," sõnas Miis.

"Ma saan ju aru küll, et kuhugi pidi selle harjutusväljaku tegema ja usun, et paljud võrokesed saavad ka aru," ütles Miis ja märkis, et keegi ei taha selliseid asju oma tagahoovi, mistõttu võiks need asjad üle Eesti võrdselt ära jaotada.

"Las siis olla Ida-Virumaal kaevandused, Võromaal treenime sõdureid, Pärnumaale paneme tuulepargid, Tartusse teeme tselluloositehase, Loksale tuumajaama. Aga need uued maksud, mis tulevad, võtaks Harjumaa enda peale, sest seal on kõige rohkem inimesi, kõige rohkem raha, kõige rohkem sõidetakse autodega mõttetult linnas ringi," pakkus Miis.

"Äkki teeks need maksuasjad konkreetselt härrade Võrklaeva ja Pevkuri tagahoovi, et seal ka midagi toimuks. See ei ole aus, kui riigi pärast inimeste elamute väärtus langeb, inimeste elukvaliteet langeb ja riik seda ei kompenseeri," arvas Võro Miis.