"Kinoteatri õhtune vöönd" kutsub üles jagama, mis läinud aastal närvi ajas

Kait Kalli ajab närvi, kui kala õnge otsast ära läheb. Niinemetsa aga see, kui inimesed arvavad, et nad on tähtsamad, kui nad on. "Inimesed arvavad, et neil on rohkem lubatud, kui neil tegelikult on," kurtis ta.

Kuna ise ei suudetud lõpuks teemale head vastust leida, siis kuulutas Kinoteater stuudios välja publikumängu "Mis sind närvi ajab?", milles kutsutakse inimesi üles saatma saatesse enda mõtteid.

Lühikesed pihtimused tuleb saata aadressile [email protected]. Vastuste seast valitakse välja mahlakam osa, mis järgmises saates Kait Kalli poolt tele-eetris ette loetakse.

"Kinoteatri õhtune vöönd" on ETV ekraanil sel nädalal esmaspäevast reedeni kell 19.30.