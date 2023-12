Kuldmikrofoni pälvis Kaja Kärner

Kaja Kärner alustas raadiotööd 1973. aastal ja on 50 aastat järjepidevalt seisnud hea kuulajate informeerimisel, silmaringi avardamisel ja maailma mõtestamisel. Poliitika- ja päevakajalistele teemadele Vikerraadio "Reporteritunnis" on aja jooksul lisandunud kohtumised autorisarjas "Kajalood" ja hommikused vestlused "Vikerhommikus". Kaja Kärneri saadete loetelu ja teemade ring on väga lai: "Aiatark", "Uudis+", "Keskööprogramm", "Argipäev", "Muusikaline tund", "Tegija" ja veel palju muud.

"Tänan ringhäälingu akadeemiat, kes on minu tööd märganud," ütles Kaja Kärner oma tänukõnes. "Tänan oma peret, keda mul pole, sest olen abielus tööga. Tänan oma kolleege, kellega ma raadiotööd alustasin, see on olnud inspireeriv ja edasiviiv ja kolleege, kellega ma praegu koos töötan. Ma olen olnud väga heas seltskonnas. Aitäh teile!"



Tartu ülikooli filoloog-toimetajana lõpetanud Kaja Kärner esindab raadiotraditsioonide parimaid väärtusi kvaliteetse sisu, isikupärase hääle ja korrektse eesti keele näol. Tema selge diktsiooniga esitatud teksti on korduvalt saanud kuulata ka kõik Vikerraadio e-etteütluse tegijad.

"Kuulan väga palju klassikalist muusikat, käin palju kontserditel. Minu lemmikraadio on Klassikaraadio," ütles Kaja Kärner. "Nähtavas tulevikus raadio küll otsa ei saa. Miks ta peaks? Võrrelduna populaarsete podcastidega annab raadioeetri limiteeritud aeg teatava vastutuse oma sõnade eest."

"Ma olen nii kaua seda tööd teinud, et kõik see, mis saab untsu minna, on mu elus vähemalt korra untsu läinud," meenutas Kärner raadioajakirjanikutöö apsakaid. "Näiteks on juhtunud, et olen enne eetrit külalisele alla fuajeesse vastu minnes vale inimese stuudiosse kaasa kutsunud. Aga eetrisse on siiski alati läinud õiged inimesed. Ma oskan leida väljapääse."

Kärneri sõnul on ajakirjaniku jaoks ääretult olulised pühendumus, fokusseeritus, detailitäpsus ja huvitavus.



Kaja Kärneri ajakirjanduslikku tööd on hinnatud Valdo Pandi nimelise ajakirjanduspreemiaga 2013. aastal ja Valgetähe V klassi teenetemärgiga 2017. aastal. Eesti Vaegkuuljate Liit tunnustas Kaja Kärnerit 2019. aastal Selge kõneleja tiitliga.



Kuldmikrofoni on välja antud 1996. aastast, esimesena pälvis selle Lembit Lauri. Eesti Ringhäälingute Liidu poolt ellu kutsutud auhinda antakse alates 2023. aastast välja koos Eesti Rahvusringhäälinguga.