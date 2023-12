Margus Saar: olulisim oli leida "Jõulutunnelile" usaldusväärne partner

"Üks ere mälestus seoses "Jõulutunneli" saatega oli siis, kui Eestil läks veel väga hästi ja kärpekäärid ei olnud kodudesse jõudnud," meenutas saate üks pikaajalisemaid saatejuhte Margus Saar. "Tegelesime tol aastal Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele kõnniroboti soetamisega, mis kõnetas paljusid. Poisse, kes purjuspäi vette hüppavad ja saavad kaela- või selgroovigastuse, meie sõdureid, kes teenivad missioonidel, ja tegelikult võib meist igaühega midagi juhtuda, et peab kõnnirobotil oma tervist taastama hakkama."

"Teine mälestus on ühest edukamast aastast, kui meie teemaks olid naiste varjupaigad," meenutas Saar. "Nüüd räägitakse sellest rohkem, aga tol ajal oli teema veel väga uudne ja eks jõulupühade ajaks karm ka."

Saare sõnul on tänavu partneriks SA Sünnitusmajade Fond, kes varasemalt oli Pelgulinna Sünnitusmaja Toetusfond. "Fond koondas kokku kõik 12 kohta, kus Eestis sünnitada saab," ütles Saar. "On kõrgema järgu haiglaid ja maakondlikke haiglaid. Fond jälgib, et igal pool Eestis oleks tagatud lapse hea ilmaletulek."

Annetusi kogutakse elustamislaudade ja kuvööside jaoks. "Ükskõik millise lapsega võib juhtuda, et sünnitus ei lähe õigesti ja siis on kiiresti elustamislauda vaja. Kuvöösi pannakse enamasti enneaegselt sündinud lapsed, aga vahel ka õigeaegselt sündinud beebid, kes on saanud sündimisel trauma."

Saar selgitas ka valiku põhimõtteid, miks otsustati annetusi koguda just Sünnitusmajade Fondile. "Mõtlesime esiteks seda, et Eestis on sündivus väike ja iga laps on väga oluline ning me tahaksime, et inimesed võimalikult tervena siia ilma tuleksid. Teiseks oli meie soov leida kindel partner ehk fond, kes oleks olemas ka kolme või kümne aasta pärast. Ehk et meie jaoks on kõige tähtsam usaldusväärne partner ning fondi läbipaistev juhtimine. "

"Kunagi 2000-ndate aastate alguses hankisime televaatajate abiga lastehaigale kuvööse ja alati teeb mind hellaks meenutus, kui me viis aastat hiljem juhuslikult Tallinna Lastehaiglasse sattusime ja nägime kuvöösi, kuhu oli kirjutatud "Jõulutunneli toetusel." Kuvöösid olid senini kasutusel ja saime aru, et neid asju on päriselt vaja," ütles Saar.

"Ühe aparaadi hinnaks on 30 000-50 000 eurot ja vastavalt sellele, kui palju raha koguneb, jagatakse need sünnitusmajade vahel laiali. Arstid otsustavad, millises järjekorras sünnitusmajad üle Eesti aparaadid saavad. Sinna juurde käib ka korralik koolitus, sest aparaadid on tõesti keerulised."

"On üks tore ütlemine, et ega annetusi tehta teiste, vaid ikka iseenda jaoks. Sa saad hea tunde, kui saad aidata kedagi, kes vajab abi," julgustas Saar kõiki häid inimesi annetama.

Alates 18. detsembrist on "Jõulutunneli" annetusliinid avatud.