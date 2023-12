Galerii: Andres Kuusk pani oma käejälje telemaja fuajee seinale

1926. aasta 18. detsembril algasid Eestis regulaarsed raadiosaated ning sel päeval on sünnipäev ka Eesti Rahvusringhäälingu poliitikasaadete vanemtoimetaja-saatejuht Andres Kuusel, kes pani oma käejälje telemaja fuajee seinale.

"Kõige rohkem on mul meeles mu esimene tööpäev," meenutas Kuusk. "Mul oli seljas tume pintsak, mis oli mulle natuke suur. See oli ainus pintsak, mis mul oli. Ma olin nii noor ja tundus, et kui ma tulen televisiooni tööle, siis panen ju ikka selga oma kõige ilusama ülikonna."

"Igaveseks jääb meelde ka 11. september," ütles Kuusk. "Olime just toonud ajakirjanikud eetrisse ja sel päeval, kui lennukid sõitsid tornidesse, olid eetris Indrek Treufeldt ja Aarne Rannamäe. See päev jääb elu lõpuni meelde."

Telemaja fuajee seinale on käejälgi pandud kümme aastat. "Inimeste nimekiri, kelle käejäljed on seinal, on muljetavaldav. See läheb mulle erakordselt palju korda. Aga olen selle välja teeninud koos oma kallite kolleegidega, sest televisioonis ei ole saatejuht kunagi üksinda. Saatejuht on see, kes peab lõpuks vormistama, aga see on suur meeskonnatöö."

Kuuse sõnul on ta õnnelik inimene, sest vaimustub endiselt iga päev oma tööst. "Mul on siiamaani olemas ajakirjanduslik nälg," rõõmustas Kuusk. "Minu töö teemad ei saa mitte kunagi otsa. Pärast "Esimese stuudio" formaadi sündi on Eestis toimunud nii palju asju, et hakka või kahtlustama, et me ise korraldame neid."

Tuleviku väljakutsete kohta ütles Kuusk, et kuna ta on kõik tõsised asjad moel või teisel ära teinud, siis saab tema kõige suuremaks väljakutseks olema töötada meelelahutustoimetuses.