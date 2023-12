Nõo vallas algas Eesti suurima lumememme ehitamine

Kolm aastat tagasi ehitas Janar Saviir Nõo järve äärde üle nelja meetri kõrguse Olafi. Nüüd on ta võtnud eesmärgiks ehitada samasse kohta 11 meetri kõrgune lumememm.

"Me ehitame puidust kolm kasti ja need ükshaaval täidame lumega, tallame kinni, jäätame ära kast-kasti haaval, et oleks turvaline. Ja pärast, kui kolm kasti on koos, siis me hakkame ülevalt allapoole tagasi võtma lahti," kirjeldas Saviir.

Järve äärde veeti lumememme ehituseks umbes 200 kanti lund erinevatest Nõo valla avalikest parklatest. Suurem osa lumememme tegemisest jäi muidugi kopa- ja tõstukijuhi tööks.

Lumi peab olema kokku trambitud, et see püsiks koos ka pärast puidust kastide ära võtmist, kui hakatakse lumememmele kuju andma.

Kahe päeva jooksul käis ehitust uudistamas ja abistamas mitukümmend kohalikku perekonda.

"Järjest päeva peale on tulnud peresid juurde, vahepeal oli siin näha umbes 30-40 last toimetamas, kokku lükkamas lund ja kühveldamas õigesse kohta. Ja mitte ainult lapsed, tegelikult hommikul oli ka üks pensionäripaar, kes tulid, kelgud käes, ja ütlesid, et nemad tahavad ka oma panuse anda," rääkis Saviir.

"(Mina) mõtlesin näo välja, et kuidas teha. Nägu tuleb, silmad tulevad kardirehvidest, nina tuleb liiklusohutuskoonusest, suu on päris täpselt välja mõtlemata. Nööbid tulevad ka kardirehvidest," rääkis Nõo elanik Viktor.

Pärast kahte pikka tööpäeva oli lumega täidetud seitsme ja poole meetrine ehitis. Jäänud on veel peale ehitada kolmas lumekast, seejärel seinad lahti võtta ja lumememme kujundama asuda.

"On läinud natuke kehvemini kui ootasime – hakkas see puit järgi andma ja oleme pidanud tooma lisaprusse, lisatoestuseid, aga õnneks läheb," ütles Saviir.

Kuna ilm on soojenenud, siis jääb poolik töö nädalaks vihma kätte. "Siis saab ta ilusasti ära kivistuda ja siis ongi õige aeg ta lahti võtta ja vaadata, mis sealt välja tuli," ütles Saviir.