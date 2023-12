Koerad ja nende omanikud lustisid lemmikute jõulupeol

Kokku lustis koerte jõulupeol 40 väikest koera. Ürituse korraldaja Krista Laanet on koertetreener olnud 15 aastat. Tema sõnul on oluline, et koerad saaksid tähelepanu ja selline koerte jõulupidu annab võimaluse näidata, kui tähtsad koerad enda lähedastele on.

"Meil on ikka alati väikesed auhinnamängud, me teeme mõned võistlused.On koertele võistlused ja siis on omanikele. Need on alati natukene naljakad. Niisama koera pidada on kindlasti mugav, et ta tuleb sulle kodus vastu ja liputab saba, aga koeral on ka oma vajadused ja üks on see, et see tegevus, mida me ühiselt teeme, on koera jaoks väga oluline," selgitas Laanet.

Lisaks mängudele ja trikkidele oli peol ka jõululaud täidetud erinevate koeramaiustustega.

Elli oli peol koos koera Ricardoga. Nemad on sellistel koerteüritustel käinud juba üheksa aastat ja nii on nad endale leidnud justkui teise perekonna.

"Meil on ka sõpru tekkinud siin ja juba kalleid inimesi ikka üheksa aastaga. On ka natuke nagu perekond juba. /.../ Koer on ka pereliige ja tema tahab ka osa saada kõikidest pidudest ja tal on sõbrad siin," rääkis Elli.

Kristiine tõi jõulupeole enda kolm koera: Piia, Tuti ja Triibu. Vanim koer Piia on peaaegu 15-aastane ja just nii kaua on pererahvas ka trennides ja üritustel käinud. Kristiine sõnul on see hea võimalus, et koerad saaksid sotsialiseeruda. Samas on sellised üritused ka koeraomanikule tore ajaviide.

"Keegi käib oma lastega laste jõulupeol, lasteaiapeol, koolipeol. Mul on lapsed täiskasvanud, sai kunagi nende jõulupidudel käidud. Ja nüüd on need laste asenduseks, kuni lapselapsed tulevad, ja saab siis käia koertega jõulupeol," rääkis Kristiine.