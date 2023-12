EKA pidas traditsioonilist jõuluturgu

EKA jõuluturu traditsioon on nii pikk, et korraldajad ei mäletagi, mitmendat korda see tänavu toimub. Olulisemaks peetakse, et turg on jätkuvalt populaarne ning jagub nii müüjaid kui ka ostjaid. Sel korral oli oma loominguga kauplemas ligi 100 disainerit ja kunstnikku.

"Kokku ei ole lugenud, aga paremini lähevad mõned prindid ja postkaardid, eriti draakoniaastaga seoses draakoni postkaardid," ütles EKA tudeng Maria Elise.

"Mulle endale meeldib kõige rohkem apelsinimarmelaadi plakat, mis siin all on. /.../ Mul on mitu tõmmist sellist. Mõne ma olen juba müünud ja see raamiga variant läks ka juba müüki, nii et on minekut," sõnas EKA tudeng Helena.

Et vältida jõulude ajal liigset ja mittevajalikku tarbimist, iseloomustavad ekalaste loomingut jätkusuutlikkus ja praktilisus. Paljude toodete puhul on vanadele esemetele ja kangastele antud uus elu. Nii õnnestuski head kaupa teha kapukatega ehk kohalike tootjate jääkidest valmistatud villaste sokkidega, mille puhul pole oluline kandja suurus.

"Kapukaga see võluasi on see, et siin ei ole kanda. Niiviisi nagu vanaeestlased tegid ilma kannata sokke ehk kapukaid, siis mina tegin sellest väikese edasiarenduse ehk siis sellised voltidega kapukad," selgitas disainer Kaisa Krusenberg.

EKA vilistlasel, keraamik Kärt Seppelil olid turule kaasa võetud ka veel ahjusoojad tooted. Uusi töid tuleb Seppelil praegu välja igal nädalal.

"Kõrgkuumus on ju niivõrd kõrge temperatuur, see 1240 kraadi ja rohkem, siis see võtab kolm päeva aega, nii et praegu ka üks ahi jahtub ARS-i majas minu toas," rääkis Seppel

Laadakaupa müüdi kahel korrusel ja valikut oli palju ning külastajad olid ettevõtmisega rahul. Müügil olnud keraamikat, ehteid ja rõivaid naljalt ju kauplustest ei leia.

"See on palju parem, kui lihtsalt lähed poodi, otsid midagi. Ja poodides pole kuidagi valik nii huvitav ja väga kallis on ka. Siin on need ehted ja kõik muu heal hinnal," ütles Elina.

"Ma neile juba ütlesin siin, et te võiksite tihedamalt korraldada, et see on täiesti alternatiivne kaup sellele, mis tavaliselt nähtaval on," sõnas Kersti.