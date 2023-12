Joosep Järvesaar: Bedwettersi nimi on õnnistus ja needus samal ajal

Saates "Hommik Anuga" kinnitas ansambli Bedwetters ninamees Joosep Järvesaar, et MTV Euroopa muusikaauhinnad ja seal võidetud preemia on päev, mida ei unusta kunagi.

Joosep Järvesaar tõdes, et Bedwetters on debiilsemaid nimesid, mida ühele bändile saab välja mõelda. "See on õnnistus ja needus samal ajal," selgitas ta ja lisas, et kui eestikeelne tõlge Voodimärgajad on naljakas, siis ka välismaal püüdis see alati tähelepanu. "Ka Snoop Dogg, kui me teda MTV EMA raames esimest korda nägime, tal olid punased silmad, nagu ikka, ja ta ütles, et ärge mulle näkku pissige."

MTV Euroopa muusikaauhinnad, kus Bedwetters 2007. aastal New Sounds Of Europe'i preemia võitis, on Järvesaare sõnul kui Raadio 2 Aastahitt. "Lihtsalt Trafficu asemel on Coldplay ja Anne Veski asemel on Amy Winehouse," tõdes ta ja tõi välja, et seal oli kohal ka näiteks Nicole Scherzinger. "Päev, mida ei unusta mitte kunagi."

Rahaliselt see võit neile otseselt kasulik ei olnud, kuid bändiliikme Mihkel Mõttuse sõnul avas neile tänu sellele väga palju võimalusi. "Esinesime kõigil suurimatel festivalidel Baltikumis ja seda päris korraliku honorari eest," selgitas ta ja tõi välja, et nad said ühe kontserdi eest tol ajal 60 000 krooni. Järvesaar tõi välja, et Eesti tippbändid said tol ajal 15 000 kuni 20 000 krooni kontserdi eest, aga nemad said sellest mitu korda rohkem.

Pärast seda elasid nad kõik koos Tallinnas Kunderi tänaval läbi kahekorruselises korteris. "Korteriomaniku eest tahaks siiamaani vabandada selle eest, mida me seal korda saatsime," ütles Järvesaar ja lisas, et otseselt nad midagi ära ei lõhkunud, pigem oli see moraalne kahju. "Kui ikka viis 18-aastast tüüpi elavad ühes korteris koos, siis sellest saaks tõsielusarja teha küll."

Tänu sellele tekkisid neil ka Euroopas kontaktid, aga tegelikkuses oli võidu toonud "Dramatic Letter to Concience" nende esimene kvaliteetsem singel, selgitas trummar Karl-Kristjan Kingi. "Meil ei olnud mitte midagi muud: oli singel, see auhind ja kari lollakaid tüüpe, kes just õppisid enamvähem pilli mängima," ütles ta ja lisas, et järgmine suvi lukustasid nad end prooviruumi ja tegid iga päev kaheksa tundi muusikat. "Tegime seal oma esimese albumi materjali valmis ja seda läksime ka Rootsi salvestama."

Kingi sõnul olid ootused pärast seda väga kõrged, aga nad ei suutnud tegelikkuses nendele ootustele vastata. "Me tegime isegi suure töö ära, et me selle albumi valmis saime, aga ta jäigi täpselt nii, nagu ta jäi," mainis ta ja tõdes, et nad olid tol hetkel selle kõige jaoks liiga noored.