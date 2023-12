Nööskeri mõdukoja omanik: inimeste peades on tugevalt kinnistunud, mida nad mõduna näevad

Nööskeri omanik Kristjan Aruoja ütles, et mõdu tegemise juures on puhastamisel väga oluline roll. "Võib öelda, et puhastamisele ja koristamisele kulub 70 protsenti ajast," ütles ta ja lisas, et väga palju aega kulub ka ootamisele. "Ja siis on pärast mõdu nautimine."

"Mõdu on selline jook, mis on väga kaua inimestega koos olnud, väidetavalt on see ka kõige vanem kääritatud alkohoolne jook, mida tehti isegi enne veini ja õlut," selgitas Aruoja ja lisas, et mõdu teeb eriliseks see, et seda tehakse meest. "Eestis teatakse mõdu kui meeõlut ja aetakse seda kogu aeg segamini, meie eesmärk on aga, et mõdul oleks oma definitsioon ja et mõdu oleks meie piirkonna meest tehtud."

Ta tõi ka välja, et inimeste peades on väga tugevalt kinnistunud, mida nad mõduna näevad. "Oleme oma jooke inimestele pakkunud ja nad on öelnud, et oi kui hea mittealkohoolne jook, kuigi seal on tegelikult 13 protsenti alkoholi sees. "Meil on olnud pikka aega mõdude puudus ja seetõttu vana arusaam on väga pikaks ajaks jäänud."

Praeguseks on nad testinud 40 retsepti läbi ja neist parimad palad ka turule toonud. Seniseid tooted, mida on jõudnud inimesteni umbes neli-viis, on nad pruulinud aga teistes pruulikodades. "Need, mis me turule oleme toonud, esindavad seda varieeruvust, milline mõdu saab olla, alates väga magusast mesisest joogist kuni kuiva šampanjalaadse joogini."

Nööskeri mõdukodu asub Roosna-Allikul. "Siia tõi meid tegelikult see, et minu vanaisa on siit pärit, kui ta noor oli, siis ta kasvas siin üles ja käis põhikoolis, pärast mida kolis Tallinna," selgitas Nööskeri omanik Caroline Aruoja ja lisas, et 30 aastat tagasi kolis tema vanaisa sinna tagasi. "Kui me hakkasime mõtlema, kuhu enda mõdukoda teha, siis meil tuli kohe seos, et Roosna-Alliku mõis oma ilusa ajalooga ning ka minu vanaisa on isegi siin mõisas mõned kuud elanud."

Samuti on Caroline Aruoja sõnul oluline aspekt seegi, et Roosna-Allikult saab alguse Pärnu jõgi. "Iga mõdu koostisosa muudab mõdu tohutult palju ja see, et Roosna-Allikul on värske, puhta ning külma veega allikad tundus meile superhea võimalus, mida ära kasutada."