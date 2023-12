Kadri Voorand: jõululaule on palju rohkem, kui inimesed endale teadvustavad

Kadri Voorand ütles, et jõululaule on tegelikult palju rohkem, kui inimesed endale teadvustavad. "Terved pikad nimekirjad kantase ette küll kaubanduskeskustes ja ei tea kus, aga meile on kõige südamelähedasemad just eestikeelsed ja kodumaiste autorite lood," sõnas ta.

Estonian Voicesi liige Rasmus Erismaa kinnitas, et Eestis on osad kirikud, kuhu on keerulisem esinema pääseda. "Oli paar kirikut, kuhu plaanisime minna, aga kirikuõpetaja palus kava näha ja mingil põhjusel ta otsustas, et mõned lood on sellised, mida ta ei taha kuulda," selgitas ja lisas, et tegelikult nende jõulukavas eriti krõbedaid lugusid ei ole.

Ansambli liige Mirjam Dede tõdes, et temal on alati tunne, et kui detsember saabub, siis algab muinasjutt. "Kui ma saan selle muinasjutu sees ka tööd teha, on ainult minu rõõm, aga me oleme üsna vähe detsembris läbi aegade tööd teinud," ütles ta ja lisas, et kui nad sel ajal tööd teevad, siis ainult parimas seltskonnas.