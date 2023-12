Jaan Mettik: igirohelisem jõulupuu on nulg, õigesti lõhnav jõulupuu on kuusk

"Kõige rohelisem jõuluupuu on kunstjõulupuu, see on igavesti roheline, kui ta pole just kuldne," ütles Mettik ja lisas, et kui aga osta poest pärisjõulupuud, siis eestlaste jaoks kõige klassikalisem variant on harilik kuusk. "Tal on õige kuuse lõhn ja tal on toredasti maha kukkuvad okkad, mida saate veel ka jaanipäeval madratsi alt leida, minu arust on sellel oma väike võlu."

Mettik tõi välja, et praegu müüakse palju ka nulge. "Kuuse ja nulu vahe on eelkõige käbides, aga nulu käibisid me sageli ei näe, ent kui te vaatate looduses, et kas see on kuusk või nulg, siis käbide järgi on see ikkagi kõige lihtsam, sest kuusekäbid ripuvad, nulukäbid on alati püsti nagu küünlad."

"Teine vahe on see, et kuusekäbid kukuvad tervena alla, aga nulukäbid pudisevad puu otsas laiali ja käbisid nulu all kunagi ei näe," selgitas ta ja lisas, et jõulupuuna on nulg veidi parem lahendus. "Tal pole mõnusat kuuselõhna, aga tema okkad püsivad väga hästi paigal."

Põhjus, miks nulu okkad paremini paigal püsivad, peitub Mettiku sõnul botaanilises eripäras. "Hariliku kuuse iga okas on võrse külge kinnitunud väikese varrekesega, mida nimetada lühivõrseteks, ja kui kuusk hakkab kuivama, siis ta pillutab selle lühivõrse otsast okkad maha, aga nulul seevastu on okkad kinnitunud otse võrsele."

"Kui tahate igiroheliselt jõulupuud, siis valige pigem nulg, kui tahate õigesti lõhnavat jõulupuud, siis valige kuusk," ütles ta ja lisas, et tegelikult on olemas ka kolmas variant, mida Eestis veel liiga palju ei kohta, aga mis on maailmas üks levinumaid jõulupuu liike: ebatsuuga.