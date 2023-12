Fotograaf Sven Začek: drooniga saab teha ainulaadseid pilte

"Raskemate droonidega pildistamiseks on vaja isegi eksamid teha, et sellega tohiks lennata. Ka kõrgus on droonidel limiteeritud," ütles fotograaf Sven Začek. "Aga drooniga saab teha ainulaadseid pilte, droonid võimaldavad tehniliselt juba praegu kohapeal seismist, et teha pilti nagu algselt statiiviga tehti."

"Reisilennukiga kahjuks pildistada ei saa, sest seal ei tohi aknaid lahti teha," ütles Začek. "Mina käin pildistamas sellise lennukiga, kus terve ukse saab eest ära võtta. Nii olen näiteks ülalt taevast suvel Pärnu randa pildistanud, kus oli väga palju rahvast."

"Helikopteriga on kaks korda kallim sõita kui lennukiga, aga erinevalt lennukist saab kopteriga peaaegu paigal seista ning kopteriga saab ka aeglasemalt sõita, et pilt lõpuni viimistleda," ütles fotograaf. "Kopteriga on hoopis teistmoodi tunne lennata, see jõnksutab ka päris palju. Lennuki ja kopteriga saab teha täiesti erinevaid pilte."

"Paraplaaniga pildistamine on kõige ebakindlam pildistamisvahend kõikide õhust pildistamise variantide hulgast. Aga paraplaaniga olen teinud pildi, kus mul üks jalg on Lätis ja teine on Eestis," ütles Začek.