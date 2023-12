Iglumeister ehitas null euroga jääst värvilise iglu

Kalamaja koduhoovi värvilise iglu ehitanud Kadri Mäesalu rääkis "Ringvaates", et kuigi iglu saab ehitada ilma rahata, siis see on ikkagi päris tüütu töö ja kergekäeliselt ta selle ehitamist teistele ei soovita.

"Ma ise ka ei tea, miks ma selle iglu ehitasin," naeris iglu ehitaja Kadri Mäesalu. "Me elame külmal maal ja miks ka mitte. Paljudes maades seda ju teha ei saa, aga siin saab. Idee tuli mul juba mitu aastat tagasi. Olen teinud kunagi ka iglu väiksema versiooni, mis oli vastu seina ja natuke lihtsam."

Mäesalu sõnul kogus ta selleks kolm aastat salatikarpe. "Kuna nüüd oli külm, mõtlesin, et teengi ära. Ikka lapsele peamiselt," ütles Mäesalu. "Vorme oli alguses kokku 55, aga kui mitu korda kasutasin, läksid juba rabedaks. Jääst plokke tegin umbes kolm päeva. Ööga külmusid plokid kenasti ära. Ehitamine võttis aega kaks päeva."

"Iglu läks maksma null eurot." ütles Mäesalu. "Karbid olid olemas, mörti tegin lumest ja veest, käes olid topelt sõrmkindad, peal veel suured kummikindad. Ühe rea tegin valmis ja läksin tuppa sooja, sest nii külm oli. Laps pidas 15 minutit õues vastu, siis lehvitas mulle toast, et emme, pea sina vastu!"

"Proovisin emale auku pähe rääkida, et kas ma saan iglus öösel magada, aga ei saanud," ütles Maria Kljain.

"Ma panin sellise vaimse meeldetuletuse endale, et ma enam ühtegi iglu ei teeks," muheles Mäesalu. "Ärge tehke iglu, kui te peate seda üksinda teema, sest see muutub ikka päris tüütuks ja kogu aeg on külm ka. Aga kui mul üks päev salatikarp tühjaks sai, siis lapsed palusid, et ära seda ära viska."