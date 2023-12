Koerte hooldekodu perenaine: inimesed on väga helded

Sadisti kätte sattunud ja tagajalgadest ilma jäänud Rose tuli Venemaalt. "Sõbranna helistas ja küsis, et mis teha, neil ei võta keegi selliseid koeri. Sõitsin siis koerale Leetu vastu," ütles Irmeli Grünberg, vanuritest ja invaliididest koerte hooldekodu perenaine. "Arst tegi operatsiooni ning nüüd lippab Rose kahe käpaga rõõmsalt ringi. Õues jookseb ta neljajalgsetest mööda nii, et lumi lööb kahte lehte. Pikemale jalutusringile lähme aga abiratastega, mis Rose`ile eriti ei meeldi. Aga oleme Rose`iga juba Pärnus kohvikuteski käinud."

Pärast sel sügisel "Ringvaates" eetris olnud saatelõiku on Grünberg tundnud inimeste heasoovlikkust ja toetust. "Inimesed on väga helded," rõõmustas Grünberg. "Meile tuli väga palju kõnesid ja saime väga palju toredat tagasisidet. Saime endale lumepuhuri, mis on minu elu tohutult palju kergemaks teinud. Nüüd on nii lihtne koerte aediku juurde pääseda."

Valmis on saanud koertemaja koos karantiiniruumidega ning juba jõudis kohale ka üks jõulukink. "Üks ettevõte kinkis meile soojaku," on Grünberg väga õnnelik.