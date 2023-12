Klassikaraadio saatesari "Fantaasia" 25: muusikat valib Lauri Kaldoja

Klassikaraadio kuulajate hilisõhtune kaaslane ja muusika kõige kaugemaid servi uuriv saatesari "Fantaasia" on olnud eetris 25 aastat. Olulise tähtpäeva puhul on 18. detsembril kell 19-01 eetris suurejooneline maratonsaade, kus otse-eetris valivad fantaasiaküllast ja piirideta muusikat mitmed "Fantaasia" saatejuhid ja sõbrad. Lauri Kaldoja valib "Fantaasia" sünnipäeva puhul muusikat Klassikaraadio eetris esmaspäeval, 18. detsembril kell 00.00-01.00.

Lauri Kaldoja on näitleja ja helikujundaja teatris.

Mis on "Fantaasia"?

"Fantaasia" on minu jaoks järgnevus ja uued võimalikud seosed ja kihid, mitte niivõrd iga lugu eraldi. See on kahetunnine sissevaade autori tänasesse olemusse, aga paremal juhul ka trip, mida kuulates kaasa teha, taustamuusika võibolla vähem.

Kuidas jõuavad sinuni kõige erilisemad fantaasia lood?

Mõned ilmuvad kuskilt kettalt välja, kui hoopis midagi muud otsin ja sobituvad ootamatult saatesse. Teised on leitud vinüülil või kassetil mõnest väiksest poest, näiteks 11 kassi nurrumine või kontsert traktoritele.

Kui saaksid olla üks muusikateos, milline see oleks?

Tõesti ei tea. Võibolla midagi Galina Ustvolskajalt või Marianne Faithfullilt.

Muusikaline avastus või elamus, mis on sulle mingil põhjusel tähtis ja milleta ei oleks sa tänasel päeval päris sina ise?

Ilmselt arusaam läbi ühe ammuse teatrikatsetuse, kui kiiresti kehtestab heli end ruumis võrreldes muude elementidega.

Sina ja raadio. Esimene või kõige eredam mälestus raadiost?

Ma mäletan üht esimest "Fantaasiat", mida üksi puldist tegin, mängisin siis muusikat CD'delt ja äkki kiilus mängija kinni, jäi loopima ja siis üldse vait. Ja enne, kui midagi aru sain, kostis kellegi metalne hääl kõlaritest: "Klassikaraadio! Siin Keskus. Miks teil eetrivaikus on!?" Mul oli tunne nagu ma oleks kosmoselaevas ja saan järgmisel hetkel rabanduse.

Kõige inspireerivam aeg ja koht praegu planeedil Maa?

Praegune aeg on pigem hirmutav kui inspireeriv, aga kõige parem koht on voodi.

Lauri Kaldoja valib "Fantaasia" sünnipäeva puhul muusikat Klassikaraadio eetris esmaspäeval, 18. detsembril kell 00.00-01.00 ning seda saab kuulata SIIT.