Klassikaraadio saatesari "Fantaasia" 25: muusikat valib Sander Saarmets

Klassikaraadio kuulajate hilisõhtune kaaslane ja muusika kõige kaugemaid servi uuriv saatesari "Fantaasia" on olnud eetris 25 aastat. Olulise tähtpäeva puhul on 18. detsembril kell 19-01 eetris suurejooneline maratonsaade, kus otse-eetris valivad fantaasiaküllast ja piirideta muusikat mitmed "Fantaasia" saatejuhid ja sõbrad. Sander Saarmets valib "Fantaasia" sünnipäeva puhul muusikat Klassikaraadio eetris esmaspäeval, 18. detsembril kell 23-00.

Sander Saarmets on helilooja ja elektronmuusik, kes huvitub helidest nii muusikas kui ka selle välises kontekstis, ja kes siiralt usub, et muusikal pole piire.

Mis on "Fantaasia"?

"Fantaasia" on parim kogumik, soundtrack, mis uueneb ajas. Suurepärane viis jagada kuulajatega seda, mis tundub hetkel oluline.

Kuidas jõuavad sinuni kõige erilisemad fantaasia lood?

Erilised lood võivad ligi imbuda kõikjalt, aga kõige märgilisemad neist pärinevad elulistest kokkupuudetest nende autoritega.

Kui saaksid olla üks muusikateos, milline see oleks?

Tahaksin olla pigem üks suur modulaarsüntesaator.

Muusikaline avastus või elamus, mis on sulle mingil põhjusel tähtis ja milleta ei oleks sa tänasel päeval päris sina ise?

Esimene tõsisem muusikaline maavärin pärineb ühest kolmapäevast, kui ma muusikaloo tunnis Ligeti "Atmosfääre" kuulsin. Jõudsin muusikale mitu sammu lähemale. Teine elamus pärineb keskkooli ajast, mil ma enne tunde Linnahalli katusel Ryuichi Sakamoto "Discord" albumit kuulasin. Kolmas elumuutev sündmus oli kohtumine Buchla süntesaatoriga Stockholmis.

Sina ja raadio. Esimene või kõige eredam mälestus raadiost?

Väiksena jäin mõnikord ööseks vanaema juurde. Tema toast kostus uinumise taustaks alati raadio, imevaikselt. See oli justkui proto-fantaasia — muusika oli piisavalt vaikne, et mitte aru saada, mis lugudega parasjagu tegu on ja see pani kujutlusvõime täistuuridel tööle.

Kõige inspireerivam aeg ja koht praegu planeedil Maa?

Mulle tundub, et inspireerivaim paik ei pruugi olla üldse geograafiaga seotud. Pigem on oluline inimestevaheline säde, mis on võimeline vallandama sündmuste ahela, kulmineerudes millegi täiesti seniolematu tekkimisega.

Sander Saarmets valib "Fantaasia" sünnipäeva puhul muusikat Klassikaraadio eetris esmaspäeval, 18. detsembril kell 23-00 ning seda saab kuulata SIIT.