Klassikaraadio saatesari "Fantaasia" 25: muusikat valib Jana Kütt

Klassikaraadio kuulajate hilisõhtune kaaslane ja muusika kõige kaugemaid servi uuriv saatesari "Fantaasia" on olnud eetris 25 aastat. Olulise tähtpäeva puhul on 18. detsembril kell 19-01 eetris suurejooneline maratonsaade, kus otse-eetris valivad fantaasiaküllast ja piirideta muusikat mitmed "Fantaasia" saatejuhid ja sõbrad. Jana Kütt valib "Fantaasia" sünnipäeva puhul muusikat Klassikaraadio eetris esmaspäeval, 18. detsembril kell 22.05-23.00.

Jana Kütt on laulja ja muusik peamiselt jazzi valdkonnas, programmijuht Philly Joe's Jazziklubis ja laulmise õpetaja MUBAs. Hetkel on tema peamiseks muusikaliseks väljundiks See Pole See Trio.

Mis on "Fantaasia"?

Minu jaoks on "Fantaasia" tõuge avastamaks uut muusikat, millele saab luua raamistiku või leida siduva elemendi ja siis jällegi loota, et on piisavalt segapuder põnevaks kuulamiseks.

Minu jaoks on "Fantaasia" tõuge avastamaks uut muusikat, millele saab luua raamistiku või leida siduva elemendi ja siis jällegi loota, et on piisavalt segapuder põnevaks kuulamiseks. Kuidas jõuavad sinuni kõige erilisemad fantaasia lood?

Saan sõpradelt, leian kontsertidelt, festivalidelt. Olen üsna sage kontserdilkäija.

Saan sõpradelt, leian kontsertidelt, festivalidelt. Olen üsna sage kontserdilkäija. Kui saaksid olla üks muusikateos, milline see oleks?

Intro algab lüürilise paaniflöödi meloodiaga, millel on haarav harmoonia ja pead nõksutama ajav biit.

A osas kuuleme kammerlikkust, akustilisi instrumente - tuuba, harf, vioola ja triangel.

B osas kolistatakse toolijalgade vastu plekk-kaussidega, tekib kärsitu ja ärev muusikamaailm.

C -s saabub vaikus. Näiteks 30 sekundit.

Outros saadab banjo auto-tune'itud Drake-i ning viimase, vabalt valitud noodi puhub tromboonimängija. Hästi valjult - ff. Et pala kenasti kokku võtta.

Intro algab lüürilise paaniflöödi meloodiaga, millel on haarav harmoonia ja pead nõksutama ajav biit. A osas kuuleme kammerlikkust, akustilisi instrumente - tuuba, harf, vioola ja triangel. B osas kolistatakse toolijalgade vastu plekk-kaussidega, tekib kärsitu ja ärev muusikamaailm. C -s saabub vaikus. Näiteks 30 sekundit. Outros saadab banjo auto-tune'itud Drake-i ning viimase, vabalt valitud noodi puhub tromboonimängija. Hästi valjult - ff. Et pala kenasti kokku võtta. Muusikaline avastus või elamus, mis on sulle mingil põhjusel tähtis ja milleta ei oleks sa tänasel päeval päris sina ise?

Esimesed lood, mille kõrva järgi maha võtsin, olid Ruffuse "Eighties Coming Back" ja Liquido "Narcotic". Täpselt ei mäleta, kumb oli enne, aga neid maha võttes avanes uus maailm.

Esimesed lood, mille kõrva järgi maha võtsin, olid Ruffuse "Eighties Coming Back" ja Liquido "Narcotic". Täpselt ei mäleta, kumb oli enne, aga neid maha võttes avanes uus maailm. Sina ja raadio. Esimene või kõige eredam mälestus raadiost?

Suvi 2002.. Puhkemaja Võsul. Keldrikorruse elutoa raadiost kostus Shaggy - Angel. Seda lugu kuuldes tuleb ninna maja siseviimistlusel ohtralt kasutatud puidu lõhn ja üks suur ämblik.

Suvi 2002.. Puhkemaja Võsul. Keldrikorruse elutoa raadiost kostus Shaggy - Angel. Seda lugu kuuldes tuleb ninna maja siseviimistlusel ohtralt kasutatud puidu lõhn ja üks suur ämblik. Kõige inspireerivam aeg ja koht praegu planeedil Maa?

Ikka vist siin ja praegu. Hetkel on kl 22.39 ja kohaks hubase üürikorteri kollane tugitool.

Jana Kütt valib "Fantaasia" sünnipäeva puhul muusikat Klassikaraadio eetris esmaspäeval, 18. detsembril kell 22.05-23.00 ning seda saab kuulata SIIT.