Johanna Randmann ja Jaanus Saks: rock'n'roll'i vaib on Põhja-Tallinnas taastumas

2012. aastal oli Põhja-Tallinn oma kuulsuse tipus. "Oli selliseid kuid aastas, kus me jõudsime pealinna tagasi paariks päevaks ainult kuu jooksul. Palju magada ei saanud, tormilised ajad olid ikka," meenutas Saks. "Pidu käis iga päev ja muud moodi seda asja teha ei saanudki, kui pidi end mõnusalt ja vabalt tundma," lisas ta.

Randmann, kes liitus bändiga käesoleva aasta suvel, sõnas, et kunagine rock'n'roll'i vaib on bändi sees taastumas. "Kui enne bändibussiga inimesed väga ei sõitnud, vaid tulid ikka oma autodega, siis nüüd on meil ikka päris fun seal bändibussis omavahel nalja teha," kinnitas Randmann.

Viimastel laividel on Randmann ka ise kitarri kätte võtnud. "See on midagi, mida Põhja-Tallin ise varem pole teinud," märkis ta. Ka uus lugu "Retseptid" on Saksi sõnul punkrokiliku vaibiga. "Mõtlesime, et miks mitte, proovime ära," sõnas ta. Laul räägib Saksi sõnul ühe paari omavahelisest mitte-sobivusest.

Randmann sõnas, et kui ta bändiga liitus, siis ei julgenud ta kohe oma ideid välja käia. "Põhja-Tallinn, kes on oma jala Eesti muusikamaastikul juba tükk aega tagasi kinnitanud, neil on oma stiil juba olemas. Kuid olles nüüd juba mugavamalt tundnud end inimeste keskel, siis tunnen, et nad võtavad minu ideid hästi vastu ja sellest sündis ka "Retseptid"," kommenteeris Randmann värskete žanrihoovuste puhumist Põhja-Tallinnas.

Põhja-Tallinn astub 30. detsembril koos lastekooriga üles Tallinna raekoja platsil, kus võib oodata ka suure kümne aasta taguse hiti "Meil on aega veel" ettekannet.