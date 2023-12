Kunstitudengid kutsuvad pühapäeval jõuluturule

Solaris keskus täitub pühapäeval kunstiakadeemia tudengite ja vilistlastega, kes jõuluturul oma disaini- ja kunstiloomingut müüvad. Traditsiooniline EKA jõuluturg on Eesti üks suurimaid ja meelitab igal aastal kohale sadu inimesi.

"Kuna suurem osa jõuluturul müüdavatest toodetest on sellised, mida ühestki kauplusest ei leia, siis on see suurepärane võimalus tulla uudistama kodumaist unikaalset disaini, mis passib hästi ka jõuluvana kingikotti," ütles EKA jõuluturu korraldaja Cristopher Siniväli.

Kokku müüb Solaris keskuse kolmel korrusel oma loomingut ligi kaheksakümmend noort kunstnikku ja disainerit. Lisaks tarbekeraamikale, ehetele ja soojadele kudumitele leiab turult sel aastal ka 3D-prinditud jalanõusid, Gotlandi lammaste eksklusiivset lambanahka ja nahast sekslelusid magamistuppa.

"Tooteid on turul seinast seina ning noorte disainerite loomingut vaadates torkab silma materjalide osav taaskasutus ja vastandumine kiirmoele. Nii on ka jõuluturu eesmärk innustada inimesi kinkima oma lähedastele jõuludeks masstoodangu asemel kohalikku käsitööd," lisas Siniväli.

Traditsiooniks saanud EKA jõuluturg toimub Solaris keskuses sel pühapäeval, 17. detsembril kell 11–17.