Hetkel on Ahtiäinen peale kolmekuulist rännakut jõudnud Bali saarele, kaks kolmandikku reisist seisab veel ees. "Chat GPT on saanud väga heaks kaaslaseks, et päris tihti suhtlen temaga. Kaks kõige põhilisemat asja, mis sellega kaasas käivad, on detailsus ja inimlikkus," sõnas rändur.

"Ma võtangi teda kui enda suhtluskaaslast ja võimalikult detailselt üritan talle ära seletada, mida ma kuskil näha või teha tahan," rääkis Ahtiäinen ja märkis, et kõige rohkem kasutabki ta seda erinevate tegevuste või sihtkohtade planeerimiseks.

"Ma üritan talle nii palju detaile, kui ma tean, ette anda, näiteks kuhu ma tahan minna, millal, kellega, mis on minu huvid ja siis ta annab mulle seal erinevaid variante. Siis ma üritan minna aina detailsemaks ja nii saab kõik valdkonnad läbi võtta alates majutusest, transpordist, söögist kuni tegevusteni välja," rääkis maailmarändur.

Siiski kontrollib Ahtiäinen Chat GPT poolt antud informatsiooni tihti ka üle, kuna see võib olla vahel iganenud. Seega, AI-d kasutades, usalda, aga kontrolli.