Ilutulestiku õnnetused juhtuvad inimeste hooletuse tõttu

Ilutulestiku hooaeg on käes ning arutelu selle vajalikkuse üle aastal 2023 on taaskord käima läinud. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa rääkis "Terevisioonis", et õnnetused juhtuvad tihti inimeste hooletusest ning kutsus üles ilutulestiku laskmisel teistega rohkem arvestama.

Teinemaa sõnul on õnnetuste põhjuseks sageli inimeste hooletus. "Inimesed lihtsalt ei loe alati neid kasutusjuhendis olevaid reegleid, kuidas peaks kasutama. See on põhiline eksimus, mida tehakse," ütles ta.

Viimaste aastatega on Teinemaa sõnul järjest suuremaks muutunud ka pürotehnika välismaalt tellimine. "Tellijateks on ka alaealised ja tellitakse tooteid, mida Eestis kasutada pole lubatud, näiteks paugutid. Sellised tooted me võtame tollis ära," sõnas ta ja lisas, et tuleohtlikke tooteid ei tohigi üldse postiga saata või tellida.

Teinemaa sõnul on seisukoht, et Eestis on ilutulestik üsna hästi reguleeritud, rangemalt kui naaberriikides, kuid arutleb, et diskussiooni tasub pidada ja mõelda näiteks alaealiste ligipääsu peale ilutulestikule.

Teinemaa paneb südamele, et inimesed arvestaksid ilutulestikku lastes rohkem ka teiste inimestega. "Võib-olla teavitama oma naabreid olukorrast, kus me tahame ilutulestikku teha," pani ta ette lihtsa asjana, mida teha.