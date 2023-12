"Aktuaalse kaamera" uueks ilmateadustajaks saab Tiivi Tüür

2024. aasta jaanuaris liitub "Aktuaalse kaameraga" Tiivi Tüür, kes hakkab kõrvuti sünoptikute Taimi Paljaku ja Ele Pedassaare ning ilmateadustaja Kirsi Kajamäe-Novikoviga edastama televaatajatele ilmauudiseid.

ERR-i hanketoimetuses töötav Tiivi Tüür osales "Aktuaalse kaamera" viimasel ilmateadustaja avalikul konkursil, kus ta jäi AK toimetusele silma kui särav ja selge esineja. Tiivi Tüür võtab ameti üle Siret Tuulalt, kes uuest aastast otsustas tele-ekraanilt kõrvale astuda ja keskenduda teistele tegemistele.

"Ma olin enda jaoks välja mõelnud selle, et ma kuskile minna siit ei taha, sest ma armastan seda maja, armastan oma tööd väga," sõnas Tüür "Ringvaate" eetris. "See töö, mis ma hanketoimetuses teen on tõesti see põhitöö. Ja siis ma mõtlesin, et kui üldse tuua endale mingeid uusi väljakutseid, siis järelikult majasiseselt midagi," lisas ta.