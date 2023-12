Õpetaja Toomas Tuul: tahan, et õpilaste uudishimu jääks püsima

Kõige olulisem on õpilastes uudishimu äratada ja seda hoida, aga selleks peab klassiruum olema koht, kus õpilasel on hea olla ning kus ta ei kardaks ei õpetajat, kaasõpilasi, kontrolltöid ega punkte, rääkis sel sügisel Narva õpetajaks läinud Toomas Tuul "Vikerhommikus."

"Olen nüüd neli kuud Narvas õpetanud," ütles Toomas Tuul, kes alustas tänavust õppeaastat Elva asemel hoopis Narvas. "Minu ootused olid kõrged, sest meil on uus maja, uued õpilased ja uus kollektiiv ning need ootused said ka täidetud. Kui detsembrikuus õpetajalt küsida, kuidas läheb, siis vaheaja ootus on muidugi suur. Ka õpilastel on vahetult enne vaheaega väsimus kallal ja see kandub õpetajale üle."

"Augustkuus "Vikerhommikule" intervjuud andes mainisin ka seda uue ootust, et kõigil on natuke hirm selle uue ees. Meie kool on veel nii uus, et meil puuduvad igasugused traditsioonid ning me peame hakkama neid kõik koos alles looma. Aga oluline on tunne, et Ida-Virumaa on samamoodi Eesti osa nagu Tartu, Tallinn, Põlva või Pärnu."

Tuul jõudis õpetamise juurde "Noored kooli" programmi kaudu. "Mul praegu on nii, et argipäeval töötan Narvas, aga nädalavahetusel olen Tartus."

"Mul on väga palju õpilasi, kes on juba aktiivselt eesti kultuuriruumis sees," ütles Tuul, kes õpetab 12. klassi õpilastele ajalugu ja ühiskonnaõpetust. "Nad tantsivad rahvatantsu, õpivad aktiivselt eesti keelt, loevad eesti uudiseid. Samas on mul ka õpilasi, kes ei vaata Eesti uudistekanaleid, sest nad ütlevad, et need on propagandat täis. Aga valdav enamus jagavad minuga sarnaseid mõtteid. Näiteks Ukraina teemal on meil õpilastega olnud üllatavalt vähe vaidlusi. Kõikide minu õpilaste emakeel on vene keel. Mul on klasse, kus me saame eesti keeles kõik vestlused ära peetud, aga on ka klasse, kus kaasõpilane peab teisele tõlgiks olema. Mina ise vene keelt väga hästi ei oska."

Tuule sõnul tegelevad nad tundides tihti mitmesuguste projektidega. "Me teeme uudistesaadet, podcast'e, lauamänge. Need on mitmenädalased suured projektid, kus õpilased meeskonnaga koos midagi valmis teevad."

"Minu eesmärk ajalooõpetajana ei ole kasvatada ajaloolasi, vaid äratada õpilastes uudishimu," võttis Tuul kokku oma õpetamiskreedo. "Väga väikestel lastel on uudishimu loomuomane, aga vanemaks saades läheb see uudishimu kuhugi peitu. Mina tahan, et see jääks püsima."

"Minu arvates pole oluline, kas laps mäletab kümne aasta pärast, millal keiser Otto Esimene võimule tuli, küll aga on oluline, kas laps mäletab positiivset õppimiskogemust, kas ta mäletab ajalootundi kui kohta, kuhu ta tahtis minna, kas ta mäletab seda täiskasvanut, kes teda kuulis ja kiitis ja julgustas edasi proovima ning kes talle õpetas, et eksimine on õppimise osa. Õppimine algab õpilase jaoks siis, kui tal on klassis hea olla. Kui õpilane kardab õpetajat või kaasõpilasi, kontrolltöid või punkte, siis ei suuda ta õppida."