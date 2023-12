Treener: cheerleading on mitmekülgne võistlussport

Eesti cheerleadingu meistrivõistlustel karika võitnud spordiklubi treener Kristi Aedma rääkis "Terevisioonis", et cheerleading on väljakutseid pakkuv vaatemänguline võistlussport, kus olulised on nii jõunumbrid kui ka meelelahutuslik pool.

"Meie peame cheerleadingut võistlusspordiks," ütles Kristi Aedma, spordiklubi TalTech Cheerleaders tegevjuht ja treener. "Muidugi on väga oluline ka kunstiline pool, kõik kavad on üles ehitatud vaatemängulisena. Olulised on nii jõunumbrid kui ka meelelahutuslik aspekt. Kuigi cheerleading on alguse saanud kaasaelamisest teistele spordialadele, on see kasvanud väga tugevaks eraldiseisvaks spordialaks."

"Meil on tiimides sportlased, teeme palju füüsilist trenni, mis on väga mitmekülgne," tutvustas Aedma. "Noormehed tegelevad rohkem jõuaspektiga, tüdrukutel, flyer`itel ehk lendajatel on oluline jälle painduvusaspekt, aga nad peavad ka väga tugevad olema, et üleval kõrgel ilusti tasakaalu hoida."

"Kui võtta cheerleadingu tantsuline pool, siis on vaja jällegi nii plahvatust kui paindlikkust, on vaja teha akrobaatilisi elemente, hip-hop tantsu elemente, mis on seotud akrobaatiliste elementidega. Flyer`i roll on hoida end võimalikult stabiilsena, naeratada ja särada, sest tihti vaadatakse just teda, mitte neid, kes all teda hoiavad ja kus käib tõsine töö. Flyer`i töö on ka muidugi väga raske. Jõu-osa on all, tehniline osa üleval. Flyer peab täpselt õigel hetkel õigeid asju tegema."

"Spordiklubi TalTech Cheerleaders oli esimene Eestis, kes cheerleadingu võistluslikuma poolega tegelema hakkas, meie organisatsioon on juba 17 aastat vana, sellest seitse aastat oleme tegelenud võistlusspordiga. Ja muidugi on meil lihtsalt nii motiveeritud inimesed ja nii lahedad treenerid. See on meie teine pere," kiitis Aedma oma sportlasi.

"Tänu nädalavahetusel cheerleadingu meistrivõistlustel võidetud karikale lähevad meie tiimid aprillis maailmameistrivõistlustele ja juuni lõpus euroopa meistrivõistlustele," lisas ta. "Üle maailma on cheerleading väga populaarne. Euroopast rääkides on meile väga suureks eeskujuks Soome, kellel on selle alaga tegelevaid sportlasi juba kümnetes tuhandetes."