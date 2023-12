Positivus festivali esimene peaesineja on Jason Derulo

Jason Derulo karjäär sai hoo sisse 2009. aastal ning selle aja jooksul on müünud üle 250 miljoni singli. Tema lugu "Whatcha Say" on pärjatud viiekordse RIAA (Record Industry Association of America) sertifikaadiga ning 15 Derulo singlit on pävinud plaatina saatuse.

Hetkel töötab Jason Derulo oma viienda stuudioalbumi kallal, mis on tema esimene täispikk album pärast 2015. aastal ilmunud kauamängivat "Everything Is 4". Uuel albumil kõlavad muu hulgas Adam Levine'iga tehtud lugu "Lifestyle" ja topelt plaatina staatuses singel "Savage Love".

Positivus festival toimub 19. ja 20. juulil Riias.