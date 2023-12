Perearst: iga tabletiga maha surutud valu põhjusega tuleb siiski tegeleda

"Valuvaigisteid võiks tarvitada nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik," ütles perearst Triinu-Mari Ots. "Kangelane pole see, kes valu korral ühtegi tabletti ei võta ega ka see, kes kohe maksimaalse annuse sisse võtab. Valud on inimestel väga erinevad, aga oma olemuselt on valu ju organismi kaitsereaktsioon, mis annab meile millestki märku."

"Kui inimest tabab täiesti uus valu, siis see võiks meid panna mõtlema, miks see valu mul on," pani Ots inimestele südamele. "Kui ma näiteks tean, et mul on krooniline seljavalu või õlg jälle valutab, sest mängisin tennist, siis valu annab meile märku, et mõtle natuke, võib olla täna ei peaks nii agressiivselt trenni tegema, aga hästi, võtsin oma õppetunni vastu. Aga valu pärast ei pea ma ka piinlema või öö läbi üleval olema, vaid siis võib küll julgelt valuvaigisti võtta."

Otsa sõnul on valu põhjus enamasti mingi kahjustus kuskil. "Näiteks seljavalu puhul ongi tegemist põletikuga, mida siis valuvaigistid aitavad maha suruda," ütles Ots. "Kui ma tean, et mul on praegu kiired ajad, ma ei viitsi võimelda ja olen ebatervislik, siis tablett surub selle valu küll mõneks ajaks maha, aga ega probleem sellest ju kuskile ei kao. Valu põhjusega on vaja esimesel võimalusel tegeleda. Kui valu on midagi uut ja alarmeerivat, siis soovitan kohe konsulteerida oma perearsti või apteekriga."

"Meie soovitame inimestel oma valu kümnepallise valuskaalaga hinnata, et valu suurusest aru saada," õptas Ots. "Null on skaalal täielik heaolu ning kümme kõige hullem valu."

Otsa sõnul ei tasu valuvaigistilt võimatuid asju oodata. "Peavalu korral ootame valuvaigistilt, et kuuepalline valu läheks kohe nulli, aga peab olema rõõmus, kui valu läheb ka ühe-kahe peale."

"Ühtegi sellist uuringut pole tehtud, kus tõestatakse, et need inimesed, kes pole kunagi ühtegi valuvaigistit võtnud, oleksid paremad, tervemad või õnnelikumad," lisas ta. "Muidugi peab teadma ravimite kõrvalmõjusid ning seda, et iga ravim on mürk, kuid kui on valu, mis häirib elukvaliteeti, ei lase magada, siis võib valuvaigisteid tarbida. Valu kannatamine on organismile ka stress."