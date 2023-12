Genialistid andsid pärast 17-aastast pausi välja uue loo "Uus naine"

Genialistide laulja Ivar Põllu sõnul on lugu salvestatud 2006. aastal ning pidi ilmuma ansambli 2007. aasta heliplaadil. "Kuna Genialistid läksid 2006. aasta lõpus loomingulisele puhkusele, jäid toona salvestatud laulud riiulile õiget hetke ootama," ütles Põllu.

"Et üks Genialistide tuntumaid laule on 1999. aastal ilmunud "Naine", siis on sümboolne, et 2023. aastal, pärast 17 aastat riiulil seismist, saab värskelt miksituna kuulamisküpseks "Uus naine"," selgitas ta.

Genialistide loo "Uus naine" sõnad ja muusika kirjutas Feliks Kütt ning miksis ja masterdas 2023. aastal Erko Laurimaa. Video on monteeritud 2005. aasta Genialistide kontsertülesvõttest.

Alates 2006. aastast loomingulisel pausid olnud bänd tuleb viimast korda publiku ette järgmisel suvel.

1993. aastal loodud ansambel andis välja kuus albumit ja kaks kogumikku. Bändi kuuluvad Ivar Põllu (laul), Feliks Kütt (basskitarr, laul), Karl Laanekask (soolokitarr, laul), Allan Aint (kitarrid, löökriistad), Tauno Aints (klahvpillid) ja Raido Kurri (trummid).