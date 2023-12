Tšehhit esindab Eurovisioonil Aiko looga "Pedestal"

Hetkel Ühendkuningriigis elav Aiko keskendub oma loomingus armastusele, üksindusele ja enesemõistmisele. Ta on esimene Tšehhi artist, kes on jõudnud Time Square'i reklaamidele.

Artisti, kes Tšehhit Malmös esindab, valisid välja televaatajad, kes said oma lemmiku poolt hääletada Eurovisiooni mobiilirakenduses.

"Sel aastal olime tunnistajaks uskumatule ja mitmekülgsele finalistide koosseisule, mis viis võidujooksu dünaamilise arenguni. Kokku laekus 98 000 häält ja iga viimase nädala etapp tõi peaaegu iga kahe päeva järel välja erineva võitja," rääkis Tšehhi delegatsiooni juht Kryštof Šámal.

Šámali sõnul on Tšehhi võistluslugu "Pedestal" enesearmastuse hümn, mis räägib iseenda esikohale seadmisest ja iseseisvusest. "See rõhutab, kui oluline on seada ennast esikohale, kui tuleb ebaõnne ja mürgiste suhetega silmitsi seista," täpsustas ta.

Eurovisiooni esimene poolfinaal leiab aset 7. mail, teine poolfinaal 9. mail ning suursugune finaal toimub 11. mail.