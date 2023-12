Eestlaste annetused aitasid korda teha 52 pommivarjendit Ida-Ukrainas

Terje ja Ruslan Trochynskyi rääkisid "Ringvaates", et eestlaste annetatud 158 400 euroga on Ida-Ukrainas korda tehtud või rajatud 52 pommivarjendit.

"Eesti inimesed toetasid Ida-Ukraina koolidesse rajatavaid pommivarjendeid 158 400 euroga ja selle raha eest on valmis või kohe valmis saamas 52 pommivarjendit," rääkis Terje Trochynskyi, kes koos abikaasa Ruslan Trochynskyga annetuste kogumise algatas. "Ruslan käis ise kohapeal ja selgitas välja, et lisaks Ida-Ukrainale oli vaja ka Odessa piirkonda päris palju varjendeid rajada."

"Käisin kohal ja elasin oma isa juures," ütles Ruslan Trochynskyi. "Kell üheksa õhtul oligi päris pime ja isegi küünalt ei tohtinud põlema panna. Ükskõik kellega ma rääkisin, kõik tahtsid edasi anda oma tänu selle eest, et neid aidatakse. Kui algul võib olla arvatigi, et miks meil neid varjendeid vaja on, siis nüüd on aru saadud, et see sõda ei lõpe nii ruttu kui loodeti ja neid varjendeid on väga vaja, sest varjend on turvaline ja soe."

"Üks varjend rajati linna, kus käib vahetu sõjategevus ja koolis lapsed käia ei saa," ütles Terje Trochynskyi. "Varjendis aga saavad lapsed omavahel suhelda, seal on soe ja valge, mida paljudes kodudes ei ole. Varjendis saab ka õppida ja muid ühistegevusi teha."

"Protsess, mis sai alguse suvel, on nüüdseks lõppenud ja kõikidele suur aitäh selle toetuse eest," on Terje Trochynskyi tänulik kõikidele annetajatele. "Aga muidugi meie töö sellega ei lõpe ja me ehitame varjendeid edasi."

"Päris paljud ukrainlased lähevad praegu esimesel võimalusel koju tagasi, kui vähegi on, kuhu minna," lisas Ruslan Trochynskyi.

"Osad ukrainlastest lapsevanemad tahaksid koju tagasi minna, aga paljud ukraina lapsed ütlevad, et nemad tahavad käia eesti koolis, sest keegi ei karju siin nende peale. Neile meeldib eesti koolisüsteem," ütles Terje Trochynskyi. "Enamik ukraina lapsi saavad eesti keele soovi korral päris kiiresti selgeks. Sõltub ka sellest, mis hoiak peres on. Kui selline, et võib olla me homme võtame kohvrid ja läheme koju tagasi, siis on muidugi motivatsioon väiksem."