Jan Uuspõld: ilma huumorimeeleta oleks inimkond juba välja surnud

Neljapäeval 50. sünnipäeva tähistav Jan Uuspõld rääkis "Vikerraadios", et pensioni peale ta veel ei mõtle ning rõõmu teeb, et järgmisel aastal on ees ootamas palju huvitavat teatritööd. Rasked ajad on inimkond suutnud üle elada tänu huumorimeelele.

Enda sõnul on Uuspõld väga närb sünnipäevade tähistaja. "Ma vist ei olegi ise oma sünnipäeva korraldanud. Kui keegi on selle ette võtnud, siis on midagi olnud, aga ise ma ei ole," ütles Uuspõld. Ka juubeli puhul ei pea Uuspõld ise organiseerimisega tegelema ning suuremat avalikku sünnipäeva tähistamist ei tule.

Aktiivne Uuspõld kutsub inimesi ka liikumisaasta lõpus veel üles liikuma. Näitleja meelis liikumisviisiks ongi suusatamine. "Minu meelest võiks Tallinn-Tartu maantee ollagi üks suusarada," ütles Uuspõld ning lisas, et tal seda neljarealist vaja polegi. Suvel sõidab Uuspõld rattaga ja 50–60 kilomeetri läbimine pole tema jaoks probleem. "Ma avastasin, et mu keha ongi loodud liikumiseks. Väga suur vaimuhiiglane ma ei ole. Nii kui ma paar päeva ei liigu, siis tuju langeb," selgitas Uuspõld.

Pensioni peale Uuspõld veel ei mõtle. "Tänapäeval minu ealised väga vähe mõtlevad pensioni peale. Me oleme end juba ümber häälestanud sinnamaani, et suurepärane süsteem, mis meid ilusasti siiamaani on toonud, hakkab kokku kukkuma. Ei vea välja. Ausalt öeldes, ma mõtlen selle peale, et mu vanaema läks 55-aastaselt pensionile. Ma ei tunne absoluutselt, et ma peaksin viie aasta pärast pensionile minema. See tundub nagu imelik naljamõte," ütles Uuspõld.

Järgmiseks aastaks on Uuspõllul töögraafik juba paigas. Tuleval suvel astub Uuspõld üles suvelavastuses "Rohelised niidud", mis jutustab Eesti Raadio meeskvarteti loo. Rolli talle veel määratud pole. "Ma olen veel ootel. Võib-olla on seal üks tegelane Heldur Karmo, kes on ülioluline tekstide autor Eesti levi- ja popmuusikas, et võib-olla õnnestub minu kehastuses näha Karmot," ütles ta.

Uuspõllu repertuaaris on ka stand-up-kava "Kuidas huumor meid kannab" ning Uuspõllu sõnul just huumor teda kandnud ongi. "Iga indiviid eraldi ja inimkonnana nimetaksin ma meid armsateks äpardujateks. Me püüame, ehitame midagi üles ja siis selgub, et ikkagi ei toimi."

"Kui meil poleks huumorimeelt, ma väga kahtlen, kas me inimkonnana veel eksisteeriksime, muheles Uuspõld. "Me oleme nii kaugele välja jõudnud, sest oskame enda üle naerda."

"Kunagi keegi küsis mu käest, kas mu rollid ellu kaasa ka tulevad ja vastasin tookord, et mina olen selline mees, et unustan kohe ära, aga nüüd olen hakanud mõtlema, et ei pruugi päris nii olla," ütles Uuspõld. "Eelmisel sügisel sai lavastus "Norman Vallutaja" tehtud ja näed nüüd, mis minust sel suvel sai."