Daniel Levi: tunnen, et mu parimad laulud on veel ees

Daniel Levi pääses oma lauluga "Over the Moon" Eesti Laulul viie parima sekka ehk otse finaali. Levi sõnul pole Eurovisioon talle eraldi elueesmärk, vaid midagi läbi mille ise laulukirjutajana areneda.

"200 laulu ja olla siis kuidagi viie hulgas, kes finaali on pääsenud, on minu jaoks väga eriline tunnustus," sõnas Daniel Levi. Kõiki Eesti Laulule pääsenud lugusid pole ta veel enda sõnul läbi kuulanud, kuid märkis, et 5miinuse ja Puuluubi lugu talle väga meeldis.

"Selles ei tulnud pinget, aga tekkis tunne, et lõppude lõpuks leiab iga laul üles need inimesed, kelleni see peab jõudma ja see on väljaspool minu kontrolli, et ma sellepärast ei muretse," ütles Levi.

Eesti Laulu laval plaanib Levi laulul lasta kõnetada. "Selle loo puhul ma arvan, et ei pingutakski üle selle lava-show'ga, hoiaks seda minimalistlikuna. Väga palju kärtsu-mürtsu ei tahagi. Tahaks, et see laul esile tuleks rohkem," arvas laulja.

Levi tunnistas, et kirjutas "Over the Mooni" lastele unelauluks. "Panin lapsi magama ja mul oli veidi kõrini muudest unelauludest, mis meil on ja hakkasin ümisema mingit meloodiat ja ajapikku see sama viis hakkas kummitama," rääkis Levi ja lisas, kuidas ta alguses veidi kartis, et stuudios naerdakse ta välja, kui ta oma unelaulu ideega sinna ilmub.

Victor Crone ja Vallo Kikas olid aga mõttega päri ja sündiski Eesti Laulu finaallugu. "Väga rahul olen selle lõpptulemusega. Enda jaoks hästi oluline laul ja tore, kui kellegi teise jaoks on ka tore laul," sõnas Levi.

Laulja polnud esialgu ka üldse kindel, kas lugu välja anda, kuna albumile see Levi sõnul väga ei sobinud, mistõttu jäi ta esialgu sahtlisse, kuid napilt enne tähtaega tundis laulja, et peab laulu Eesti Laulule siiski saatma. "Lahe oli kuulda žürii tagasisidet, et see kuidagi meeldis ja valiti viie parima sekka," ütles ta.

Eurovisioon pole Levi jaoks unistus või eesmärk omaette. "Minu enda eesmärk on areneda muusikakirjutajana. Ma tunnen, et mu parimad laulud on veel ees. Ma arvan, et Eurovisioonil esinemine annaks mulle muusikakirjutajana meeletult juurde," arvas ta.