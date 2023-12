Taavi Kotka: kinkige oma tütardele droone ja roboteid

Probleemis, et tüdrukutel on IT-erialadel tippu jõudmine väga raske, kui mitte võimatu ei saa me süüdistada haridusministeeriumi ega õpetajaid, vaid ikkagi lapsevanemaid, rääkis Taavi Kotka "Vikerhommikus". Kotka julgustas emasid ja isasid tütarde jõulupakkidesse droone ja roboteid valima.

Ettevõtja ja IT-visionäär Taavi Kotka asutatud tüdrukute huvihariduse liikumine HK Unicorn Squad pälvis hiljuti teaduse populariseerimise auhinna. "Mulle oleks palju rohkem meeldinud, kui haridusministeerium oleks öelnud, et hakkame seda järk-järgult nüüd koolidesse viima," ütles Taavi Kotka. "Mul on ikka suur mure. Meie jõuame ainult 3000 tüdrukuni ja poisid on sellest ju üldse ilma."

"Probleem on selles, et kui sa väikesest peale tennisetrenni ei tee, siis sa tennist mängida ei oska," tõmbas Kotka vajalike oskuste ja kogemuste saamiseks paralleele spordimaailmaga. "Isegi kui su hinded on head ja sa saad ülikooli sisse, siis sa ei jõua mitte kunagi nendega samale tasemele, kes on juba maast madalast trenni teinud. Seepärast meil ongi Eestis tippinseneride hulgas üksikud naised."

"IT-valdkonnas on palgad väga kõrged, algavad 6000 eurost ja lähevad 10 000 euroni," tõi Kotka näite. "Naisi on valdkonnas aga vähe, sest nad ei ole lapsest saadik trenni teinud, vaid heal juhul viimased aastad harjutanud. Seepärast jääbki nende lagi juuniorarendajate tasemele. Parematele kohtadele saamiseks on uksed aga suletud. Kui põnnist peale trenni ei tee, siis heaks ei saa. See ongi põhjuseks, miks me selle kooli tegime. Hea meel on aga selle üle, et kool on osutunud väga populaarseks, praegu on meil üle 1500 lapse ootel."

Huvikooli põhimõte on selles, et lapsevanemad, kes peavad IT-oskuste ja kogemuste omandamist oma laste jaoks oluliseks, tulevad kokku. "Meie hakkame neile tunnimaterjale saatma ja vanemad ise viivad need tunnid läbi. Kokku kestab kõik kolm aastat. Alustades oli meie eesmärk, et need teemad jõuaksid kooli õppekavasse. Viies koolis see juba on kooli õppekavas," rõõmustas Kotka.

Kotka sõnul said nad 2018. aastal alustades kohe palju kriitikat. "Miks on see kool ainult tüdrukutele, see on ju diskrimineerimine, öeldi meile," meenutas Kotka. "Aga enne kui meie tulime, oli robootika huviringidega hõivatud umbes 3000 last, kellest 90 protsenti olid poisid. Me oleme püüdnud lihtsalt seda valdkonda tasakaalustada. Ja et seda teha, on vaja poisid klassiruumist ära võtta. Kui mõelda inseneeria valdkonna peale, siis kaheksa-aastane tüdruk on poolteist aastat maas sama vanast poisist."

"Enamik vanemaid ostab oma tütardele nukke ja poistele roboteid," ütles Kotka. "Ma ise ka pole sellest patust puhas, sest ostsin oma tütrele esimese roboti, kui ta oli üheksa-aastane, aga pojale juba kolmeaastaselt. 21. sajandil on tehnoloogial veel olulisem roll. Sa pead aru saama, kuidas masin mõtleb, aga sellest saad aru ainult siis, kui sa masinatega mängid. Pange oma tütarde jõulupakkidesse droone, roboteid ja legosid."