Hollandit esindab Eurovisioonil Joost Klein

Joost sõnas, et Eurovisiooni lauluvõistlusel osalemine on tema unistuse täitumine. "Varem vaatasin seda ekraani külge liimituna koos vanematega. Mul on au Hollandit esindada ja ma annan endast kõik, et parim tulemus saavutada," sõnas muusik.

Klein valiti välja enam kui 600 artisti seast. Hollandi valikukomisjoni esimees Twan van de Nieuwenhuijzen märkis, et Joosti kasuks rääkis tema võistlusloo potentsiaal üle-euroopaliseks hitiks saada. Lugu, millega Klein riiki lauluvõistlusel esindab, pole veel avaldatud.

"Pärast hoolikat ja mitmefaasilist protsessi valis valikukomisjon lõpuks Joost Kleini. Sätteid oli palju erinevatest žanritest, kuid meie arvates on temal kõige tabavam potentsiaal. Loos kuulete talle omast segu peost ja nostalgiast. Arvame, et Joost suudab oma tohutu loomingulisusega teha täiesti originaalsel viisil suurepärase esinemise ning Hollandit ja Euroopat ootab positiivne üllatus. Ootame temaga koostööd väga," sõnas van de Nieuwenhuijzen.

Joost Klein on 26-aastane muusik, kirjanik ja kunstnik. Möödunud suvel andis Klein koos Ski Aggu ja Otto Waalkesega välja singli "Friesenjung", mis lõi laineid ka Eesti kuulajate seas.

Eurovisiooni esimene poolfinaal leiab aset 7. mail, teine poolfinaal 9. mail ning suursugune finaal toimub 11. mail.