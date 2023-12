100 korda Muhvi osa tantsinud Benjamin Kyprianos: võiksin teha veel 100 etendust

Vanemuise balletitantsija Benjamin Kyprianos on Muhvi osa tantsinud juba 100 korda. "Ringvaade" käis Tartus Inglismaalt pärit tantsijal Vanemuises külas. Kyprianos kinnitas, et ta naudib Tartus elamist ja tantsimist ning astuks hea meelega Muhvi rollis veel 100 korda üles.

Benjamin Kyprianos on Vanemuises Muhvi rolli ainuisikuliselt enda käes hoidnud, jätmata kuue aasta peale vahele mitte ühtegi etendust. "Oli ka üks etendus, kui mul oli tõsine seljavalu, aga ärkasin hommikul ja mõtlesin, et nüüd on hilja asendajat leida. Kuidagi sain end püsti ja tegin ära," meenutas Kyprianos.

Ära pole tantsija ühe rolli tantsimisest väsinud. "Pole palju neid, kes saaks öelda, et tööl panevad nad karvase kostüümi selga ja lõbutsevad. Olen tänulik, et seda teha saan," kinnitas ta.

Muhvi kostüümis pole aga võimalik eriti palju end liigutada ning tegelase usutavuse huvides peab Kyprianos end ka väiksemaks tegema. "Pärast iga etendust kuluks massaaž ära," märkis ta. Lisaks on kostüümis väga palav. "Kuna ma pingutan liigutades ja nägusid tehes, siis ma higistan nii palju iga jumala kord," sõnas tantsija.

Esialgu nägi Kyprianos vaid raamatuillustratsioone ja talle tundusid tegelased väga armsad, kuid filmi nähes tõdes ta, et Naksitrallid on palju veidramad kui ta esialgu arvas. Lavastajate Janek Savolaineni ja Katrin Pärna sõnul oli tantsijatele multika näitamine šokeeriv. "Nad olid ikka päris üllatunud. Nad pidasid seda väga lahedaks, aga küsisid, kas tõesti lastele või," meenutas Pärn.

Tartus on Kyprianos tantsinud ja elanud juba 12 aastat. "See oli esimene koht, kus tundsin, et siin võiks elada. Õhkkond oli kuidagi mõnus ja kutsuv ning siin elatud aja jooksul on see tunne jäänud samaks," kinnitas ta. Lisaks tantsimisele teeb Kyprianos kaasa ka kolmes bändis, mis mängivad põhiliselt heavy-metal'it.

"Võiksin vabalt teha veel 100 etendust, kui vaid keha vastu peab. Tahan tantsida nii kaua kui saan," kinnitas Kyprianos.