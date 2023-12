Presidendi jõulukaardi fookuses on põlvkondade ühendamine

Jõulukaardi idee on siduda põlvkondi, noori ja vanemaid, innustada kõiki koos tegutsema ning mitte kedagi kõrvale jätma. Kunstnik annab illustratsiooniga edasi sõnumi, et iga inimene on oluline ja selles olulisuses oleme me kõik võrdsed, tähtsad on julgus ja algatus. Valge lumi sümboliseerib tuleviku lootust ja pimedusest valgusse kulgemist.

"Minu jaoks on oluline teema kodanikualgatus. Oma ajaloolise tausta ja temperamendi tõttu kipume konflikti kartes vaikima. Soovin, et iga inimene mõistaks: tal on õigus ja võimalus rahumeelsel moel sekkuda ning seeläbi meie riigi tulevikku muuta," sõnas kaardi kunstnik Lumimari.