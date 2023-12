Birgit Sarrap: ma tõesti armastan jõulumuusikat

Aastaid detsembris Eestimaa erinevates nurkades esinemas käinud Birgit Sarrap nentis "Terevisioonis", et jõululaulud on miski, mida ta südamest armastab.

Sarrap sõnas, et kuigi paljud inimesed jõululaule ei armasta, kuulub tema nende hulka, kes jõulumuusikat siiralt armastab. "Neid lugusid, mida tahaks esitada, kuulata ja laulda, tuleb iga aasta juurde," märkis ta. Sarrapi kõige lemmikum jõululaul on "Valged jõulud". "Klassika jääb," nentis laulja.

Karl-Erik Taukari lemmikuks jõululooks on saanud "Unistades veelgi", mis on tuntud filmist "Üksinda kodus". "Ma ütlen ausalt, et see lugu võtab isegi minusugusel tolmunud südamega mehel natukene silma kalkvele. See on ilus meloodia, midagi pole teha," sõnas muusik.

Sel aastal esitavad Karl-Erik Taukar ja Birgit Sarrap ansambliga The Swingers jõulumuusikat erinevates paikades üle Eesti. Sarrap, kes on aastaid jõulutuuridel käinud, nentis, et kontserdikava kokkupanemine muutub iga aastaga üha keerulisemaks. "Aga tänu sellele, et Karl-Erik on meil nii värske nägu ja tema ei ole nii palju jõulukontserte andnud, tuleb see minu jaoks ka värskendav," märkis Sarrap.

Taukar lisas, et esimene koosolek, kus eelseisva tuuri repertuaari kokku panema hakati, tõrgeteta siiski ei möödunud, sest lood, mida Taukar teha oleks tahtnud, maeti kogenumate tegite poolt maha. "Ma tulin sellise innuka kollanokana ja siis võeti mind kohe vähemaks," meenutas ta.

Saates tulid esitamisele lood "Unistades veelgi" ja "Kauneid jõule kõigile".