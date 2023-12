Plaadifirma turundusjuht: uutel jõululauludel on keeruline tippu tõusta

Lelle sõnul on november ja detsember muusikatööstuses aasta kõige kiiremad kuud. "Inimesed tarbivad palju rohkem muusikat, mistõttu on see meie jaoks väga oluline aeg. Ka muusikud lasevad sel ajal palju jõulumuusikat välja," selgitas ta.

Kuna jõulud on aeg, mil peetakse traditsioone eriti oluliseks, on Lelle sõnul uutel jõululauludel keeruline edetabelite tippu pürgida. "Kui aetakse taga edetabelite tippe, siis minu kogemus on ikkagi see, et võetakse vanad loo ja tehakse nendest uued versioonid," märkis ta. "Inimesed otsivad soojust ja sellised lood tekitavad meis kõigis neid nostalgilisi tundeid."

Lelle tõi välja, et alates 1994. aastast, mil jõudis kuulajateni Mariah Carey laul "All I Want for Christmas Is You", on Billboardi edetabelisse jõudnud kümme uut originaaljõululauluk siis 30 aasta jooksul ei ole väga palju originaalmuusikat sinna jõudnud. Kaverid on ainus viis, kuidas sinna pääseda."

Tänavu tõusis Billboardi muusikatabeli tippu Brenda Lee 65 aastat tagasi välja antud lugu "Rockin' Around Christmas Tree". "Ei saa salata, selle nimel on väga palju tööd tehtud, see ei ole juhtunud üleöö või niisama, plaadifirma on ilmselgelt väga palju turundust teinud. Brenda on ise ka viimastes intervjuudes öelnud, et see on uskumatu, kui palju tööd tehakse selle nimel, et üks lugu number üheks läheks," rääkis Lelle, kelle sõnul tegelevadki plaadifirmad väga palju ka vanemate lugude turundamisega.

"Tegelikult polegi vahet, kas sa töötad uue või vana muusikateosega, need tegevused on küllaltki sarnased. Brenda looga on ka väga palju Tiktoki trende tekkinud ja noored teevad internetti igasugust sisu. See toimib," rääkis ta.

Kuigi viimastel aastatel on erinevatel digiplatvormidel enim figureerinud Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You", mille ümber tema karjäär suures osas keerlebki, on sel aastal Eesti Tiktokis esinumbriks tõusnud Wham!-i "Last Christmas".

"Noored ju otsivad pidevalt uusi trende ja kuna see Mariah Carey lugu on aastaid olnud, vahetati see sel aastal huvitaval kombel Eestis Wham!-i vastu," märkis Lelle.