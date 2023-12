Kaht tütart kasvatav üksikema: olen õppinud vähesega hakkama saama

Jõulude eel külastas "Ringvaade" kaht tütart kasvatavat üksikema Helis Vaarikut, kes nentis, et kuigi eluolud on kitsad, on ta õppinud vähesega hakkama saama.

Kaht tütart kasvatav Helis Vaarik on pidanud terve elu erinevate raskustega silmitsi seisma – väikese tüdrukuna pidi ta alkohoolikust ema juurest ära minema ning elama hoopis vanaemaga, aga sealgi polnud lihtne, sest süüa ei olnud ning toitu tuli perele kerjata. Kui Vaarik sai 15-aastaseks, läks ta ise valla sotsiaaltöötaja juurde ja palus end ise lastekodusse saata.

Nüüd elab Vaarik oma tütardega Tallinnas asuvas sotsiaalmajas. Tuba, kus perekond elab, kutsub pereema tikutoosiks. "Aga see on meie väike armas kodu," rõhutas ta. Kolme pereliikme peale on toas kaks voodit ning pesamuna magab juba viimased kaks aastat ema kaisus. "Me lihtsalt ei mahu ära, meil pole ruumi," selgitas naine.

Mõeldes, milline oleks tema unistuste kodu, sõnas Vaarik, et seal oleks lastel emast eraldi tuba, kööginurk ning elutuba. "Sellest mulle piisab, rohkem polegi vaja. Ma olen õppinud vähimaga elama."

Selle aasta alguses asus Vaarik tööle klienditeenindajana. Hommikuti ärkab pereema kell pool seitse ning jõuab koju tagasi õhtul kella seitsmeks. Raha, mis muude eluks oluliste kulutuste kõrvalt alles jääb, paneb pereema kõrvale. "Ma tean, et mul on kohustus koguda, kuna ma tahan siit ära minna," selgitas ta.

Kuigi suurema osa ajast on Vaarik tööl, peab ta väga oluliseks lastega veedetud aega. "Neile meeldib, kui me mürame koos, veedame aega või lähme õue kelgutama, ega rohkem ei saagi kuhugi minna. Ma ei saa lastega kinno või teatrisse minemist endale lubada, sest siis ma mul tuleb kohe meelde, et meie toidulaud kannatab selle arvelt," nentis ta.

Vaariku vanem tütar tegeles alates viiendast eluaastast kaheksa aastat iluvõimlemisega. "Mul oli inimesi, kes panid raha kokku ja aitasid trenni eest maksta. Ta tegeles iluvõimlemisega kaheksa aastat, aga nüüd ta pidi kahjuks lõpetama, sest ta põlved ei pidanud vastu. Nüüd tegeleb ta arsti palvel ujumisega," selgitas ta. Vanema tütre ujumistrenn maksab 75 eurot kuus, noorema tütre lasteaias toimuva tantsutrenni eest maksab ema 29 eurot kuus.

Vaarik selgitas, et 800-eurone palk, mille ta kätte saab, on parim, mida ta kunagi teeninud on. Vähemaga toimetades oleks perekond pärast maksude ja muude kohustuslike väljaminekute eest tasumist miinuses.

Ainsad pereliikmed, kes Vaarikul peale tütarde on, on Soome kolinud vennad. "Vahepeal üks vendadest aitab mind, aga nüüd ma olen nii tubliks muutunud, et ma ei taha üldse tema käest abi küsida. Püüan ise oma sissetulekuga hakkama saada, et ma ei oleks rahaküsimisest sõltuv," selgitas ta.

Kõige rohkem rõõmu toob naisele see, kui toit on laual ja lastel on puhtad riided seljas. "Võrreldes sellega, mis elu mina lapsepõlves elasin, on neil parem elu," võrdles ta. "Ma olen hea ja hoolitsev ema, kes teeb oma laste jaoks kõike. Mul on hea meel, et me olen saanud koha, kus elada."

Peagi on käes jõulud ning ka Vaariku perel on sel ajal omad traditsioonid – jõululaupäeval sööb kolmeliikmeline perekond laua taga õhtusööki ning hommik algab kingituste avamisega. Selleks, et lastel oleks kingitusi, mida avada, on pereema paaril korral kasutanud Maxima kauplustes asuva Inglipuu abi.

"On aegu, kus ma ei suuda oma lastele jõulukinke teha, ka see aasta pole ma jõudnud seda teha. Kui Inglipuud ei oleks, oleks meil vahepeal nii olnud, et meil poleks üldse kingitusi. Siis on aga tulnud see Inglipuu kingitus, mis on toonud palju rõõmu, sest ma olen saanud oma lastele midagigi muretseda," rõõmustas pereema. "Suured tänu neile inimestele, kes neid kingitusi teevad."