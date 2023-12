Aastahiti 20 parimat eesti- ja välismaist lugu on selgunud

Aastahiti hääletus toimub kolmes etapis ning kuni 11. detsembrini sai lemmikuid valida suurest nimekirjast. Hääletamine 20 parima vahel jätkub aastahiti kodulehel ning 21. detsembril selguvad need kümme kodu- ja välismaist lugu, kes tänavu kuulajaid enim köitnud on.

Seejärel jätkub hääletamine juba kümne parima seas ja võitjad kuulutatakse välja 28. detsembril toimuval auhinnagalal.

Aastahiti eriprogramm algab 28.12 kell 10 aastahiti soojendussaatega, mida juhib Jon Mikiver. Esitusele tulevad lood, mis sel aastal edetabelist napilt välja jäid. Aastahiti maratonsaade 40 parema hitiga algab kell 13 Kristo Rajasaare ja Koit Raudsepa eestvedamisel ja esikümne finaalsaadet juhivad Marta Püssa ja Bert Järvet.

Eesti 20 parimat laulu

2 Quick Start "Ristteel"

5 Miinust, Nublu, Nexus "Kõrvetab"

Alika "Bridges"

An-Marlen "Endale"

Bedwetters "Monsters"

Clicherik & Mäx "Mõtled mu peale"

Karl Killing "Hoia end" (feat. Villemdrillem)

Karl-Erik Taukar "Silmad pärani kinni"

Liis Lemsalu, Reket, Kohver "Paus"

Meelik "Tuju"

Merilin Mälk, Säm "11"

Nublu "Duubel5-v2.mp3"

Nublu "Heikki???"

Nublu "Ära ärata"

Ollie "Venom"

Reket "Panama paberid"

Shanon "Nüüd ja praegu"

Stefan "Seotud käed"

Villemdrillem "Kinnisilmi"

Villemdrillem "Leekiv armastus"

Välismaised 20 paremat laulu

Billie Eilish "What Was I Made For?"

Calvin Harris, Ellie Goulding "Miracle"

Calvin Harris, Sam Smith "Desire"

Cassö, Raye, D-Block Europe "Prada"

Central Cee, Dave "Sprinter"

Doja Cat "Paint the Town Red"

Dua Lipa "Dance the Night"

Ed Sheeran "Eyes Closed"

Harry Styles "Satellite"

Jain "Makeba"

Kenya Grace "Strangers"

Käärijä "Cha Cha Cha"

Loreen "Tattoo"

Miley Cyrus "Flowers"

Maneskin "Honey (Are You Coming?)"

SZA "Kill Bill"

Taylor Swift "Cruel Summer"

Taylor Swift "Karma"

The Weeknd, Playboi Carti, Madonna "Popular"

Troye Sivan "Rush"