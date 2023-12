Klassikaraadio klaveritoas toimub kontserdisari "Viis laulu"

"Sel nädalal on Klassikaraadios kontserdisari "Viis laulu", mis tähendab seda, et viiel argipäeval kell kaks, kohe pärast uudiseid astuvad Klassikaraadio klaveritoas üles Duo Mann ja Juula, Tõnis Mägi, Anett ja Fredi, Vaiko Eplik ja Rahel Talts," rääkis Klassikaraadio vastutav toimetaja Lisete Velt.

Klassikaraadiol on raadiomaja 9. korrusel klaverituba, kus muusikad oma kontsertidega üles astuvad.

"Sel nädalal toimub ka Euroraadio jõulumuusikapäev, millest Klassikaraadio on alati osa võtnud," tutvustas Velt maratonsaadet, kus igal täistunnil läheb eetrisse kontsert erinevast maailmanurgast. "Näiteks kell 11 oleme Amsterdamis, kell 12 juba Berliinis. Toimetaja Ivo Heinloo kannab üheksa tunni jooksul kõik need kaunid kontserdid kuulajateni. Varasematel aastatel on ka Eesti jõulumuusikapäevast osa võtnud, sel aastal kahjuks mitte."

Samuti kannab Klassikaraadio üle Estonia kontserdisaalis toimuvat ERSO kontserti. "Dirigent Olari Elts on ette valmistanud jõulukava," lisas Velt. "22. detsembril on Mozarti päev ning orkestri ees soleerivad kaks suurepärast lauljat Mirjam Mesak ja Sandra Laagus."