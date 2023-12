Ester Vilgats: pensionil hakkan lebasklema ja ristsõnu lahendama

Pärnust on Vilgats ERR-ile uudiseid vahendanud ERR-i loomisest saadik. Kuid ka juba enne seda, veel Pärnu Postimehes töötades, tegi ta Eesti Televisiooni jaoks uudiseid.

"Tuleb öelda, et huvitav on. Ei saa öelda, et oleks igav," kommenteeris Vilgats oma tööaastaid. "Mis muutub tüütuks, on see, et väga paljud asjad korduvad, kasvõi näiteks aastaajad, et pead jälle tegema sellest ja mõtled, et täpselt sama lause ütlesin ilmselt ka eelmisel aastal," muigas ta.

Vilgatsi sõnul tulevad üldiselt uudised ise tema juurde, kuid alati ei pruugi need olla vastavale päevale sobivad. "Minul on siis parim variant see, et mul on telefonimälus 1200 kontakti, ma hakkan neid sirvima ja siis mõte läheb kohe tööle. Sellest on alati abi olnud," kinnitas ta.

Vilgats on teinud nii kirjutavat ajakirjandust kui tele- ja raadiotööd, neist ühtegi ta eriliselt välja ei tõsta, sest meeldivad nad talle kõik. "Kui mõelda sellele, et kes peab eetris käima ja näitama oma nägu rahvale, siis kui sa oled juba teatud vanuses, siis sa ei taha enam näidata ennast vaatajale, sellepärast on raadio parem," nentis ta siiski.

Sellest, et ta Pärnu uue silla valmimist ei jõua kajastada, on Vilgatsil veidi kahju. "See on see, mida on ammu oodatud, millest on palju räägitud, millest ma ise olen palju lugusid teinud," sõnas ta.

Vilgats tunnistas, et ilmselt hakkab ta oma tööst natuke puudust tundma. "Aga ma loodan sellega harjuda, sest mul pole siin Pärnus väga variante, kuhu minna ja vähemalt esimestel kuudel ma ei kipu kuhugi, vaatame, mis kevadel saab," arvas ta.

Lähituleviku plaanide osas sõnas Vilgats, et tema põhihobiks on lebaskleda ja ristsõnu lahendada. "Ma ostan kõik ära, mis üldse kusagil on ja muudkui lahendan. Siis vaatan tohutu hea meelega krimifilme ja loen muidugi ka. Olen kõigile juba ammu rääkinud, et kui pensionile jään, hakkan lugema," avaldas ta.