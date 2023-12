Põhjamaine jõulusnäkk: piparkoogid sinihallitusjuustuga

Hobikokk Pille Petersoo julgustas pühade ajal köögis eksperimenteerima ning katma peolaua põhjamaiste jõulusnäkkidega, milleks on piparkoogid sinihallitusjuustuga. "Terevisioonis" jagas Petersoo kolme põnevat võimalust sinihallitusjuust ja piparkook kokku panna.

"Olen seitse aastat Šotimaal elanud ja britid armastavad väga jõulude ajal sinihallitusjuustu süüa," ütles Nami-Nami perenaine Pille Petersoo. "Rootsis, aga ka Soomes ja Taanis armastatakse väga seda maitsekooslust, kus piparkook ja sinihallitusjuust on kokku pandud. Igal aastal tulevad jälle uued versioonid. Kõige olulisem on kasutada sellist sinihallitusjuustu, mis teile endale maitseb."

"Kasutan populaarse Rootsi telekoka Tina Nordströmi ideed," ütles Petersoo. "Võta pooleks sinihallitusjuustu ja toorjuustu ning sega kokku. Määri segu tortiljale või lavašile, pudistada kõige peale piparkooke ja keera tihedalt rulli. Soovitan vähemalt pooleks tunniks külmkappi maitsestuma panna. Serveerimisel võib peale panna granaatõunaseemneid."

"Kõige klassikalisem amps on selline, kus võtad piparkoogi ja paned sellele tüki sinihallitusjuustu, millele omakorda lisad pähkli, viinamarja, siirupis keedetud pirnitüki või tüki hurmaad," õpetas Petersoo. "Kolmas võimalus on selline, kus sa lisad sinihallitusjuustu-toorjuustu segule piparkoogipuru ja veeretad selles väikesed piparkoogipallid. Igale poole ei pea ju piparkooke panema, aga millal sa siis veel neid piparkooke sööd, kui mitte praegu. "

Petersoo sõnul on sinihallitusjuustu-piparkoogi ampsud hea vaheldus traditsioonilisele jõulutoidule. "Detsembrikuus on ju kogunemisi ja pidusid palju ning võib olla ei jõua kolm nädalat järjest kartulit, kapsast ja verivorsti süüa ning siis võibki mõelda erilistele ja maitsvatele alternatiividele," lisas Petersoo. "Põhjamaades on väga populaarsed jõuluootuse-peod, kus pakutakse jõuluseid jooke ja suupisteid ning mis ei ole meeletud söömispeod."