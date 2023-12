Proviisor: gripitee on tegelikult tugevatoimeline ravim

Proviisor Karin Alamaa-Aas rääkis "Terevisioonis", et pseudoefedriini sisaldavate ravimite puhul peab alati nõu pidama apteekriga ning et nõndanimetatud gripitee ei ole mitte mingil juhul mõeldud profülaktikaks, vaid see on tegelikult tugevatoimeline ravim.

Euroopa ja Eesti ravimiamet hoiatavad, et pseudoefedriini sisaldavate ravimite liigtarbimine võib teatud haigusi põdevatele inimestele tekitada eluohtlikke tüsistusi.

"Pseudoefedriin on enamati nohu puhul kasutatav ravim, mis alandab limaskesta turset," ütles proviisor Karin Alamaa-Aas. "Aga sellel on kõrvaltoimed nagu kõikidel teistel ravimitel, sest kõik ravimid on mürgid. Eriti ettevaatlikult peaksid neid ravimeid kasutama inimesed, kellel on südamehaigused, veresoonkonnahaigused ja neeruprobleemid. Terve inimene võib vajadusel, aga siiski mõõdukalt seda ravimit tarbida."

"Miks ravimite ohtlikkusest aeg-ajalt räägitakse, siis põhjus on selles, et ravimeid uuritakse kogu aeg edasi, isegi siis, kui ravim on juba apteekidesse jõudnud," põhjendas Alamaa-Aas, miks pseudoefedriini liigtarvitamise eest just praegu hoiatatakse. "Sageli tekib ravimitel uus toime või selgub edasisel uurimisel, et sel on veel mingi positiivne toime mõnele haigusele või saadakse aru, et ravimi võtmisel on mingid riskid suuremad."

Kuna pseudoefedriini sisaldavaid ravimeid müüakse nii retsepti- kui käsimüügiravimina, peab inimene ise ettevaatlik olema. "See on ka selline ravim, et apteeker peab apteegis inimest nõustama, enne kui ta inimesele selle ravimi müüb," ütles Alamaa-Aas. "Tuleb tähele panna ka seda, et pseudoefedriin võib inimestele täiesti erinevalt mõjuda. Mõne paneb magama, mõne ergutab aga nii üles, et tal võivad tekkida imelikud meeleoluseisundid."

Veel hoiatas proviisor nõndanimetatud gripiteede eest. "Gripiteed sisaldavad nii paratsetamooli kui pseudoefedriini, mis mõlemad on üleannustamisel ohtlikud. Selle tee joomiseks peab olema väga kindel näidustus. Juhud, kus inimesed on haiglasse sattunud, ongi olnud nii, et inimene joob gripiteed ja võtab lisaks veel paratsetamooli. See ei ole tegelikult tee, vaid ikkagi päris tugevatoimeline ravim."

Proviisor pani inimestele südamele, et alati tasub apteekriga konsulteerida. "Gripiteed võib kasutada siis, kui on väga tugev nohu ja pea valutab. Või kui on kõrge palavik ja nohu, aga mitte nii, et inimesel polegi veel haigustunnuseid, vaid ta lihtsalt arvab, et vist jääb haigeks, profülaktikaks see tee mitte kuidagi ei sobi."