RMK valgustas kaheks nädalavahetuseks kaheksa Eesti loodusobjekti

Detsembrikuu kahel nädalavahetusel oli teiste seas värviliselt valgustatud ka Saaremaal Viidumäe vaatetorn, mis muutus lausa üheks vaatamisväärsuseks.

"Me tulime Tallinnast Saaremaale, see oli meil nimekirjas üks, mida vaadata," rääkis Rain.

Ajutiselt valgustatud Rauna vaatetorn Viidumäel. Autor/allikas: ERR

Torni jalamil olev päkapikk annab teada, et tegemist on RMK ühe suure projekti lõppakordiga, kus viimase kaheksa aasta jooksul on Euroopa Liidu rahade eest üle Eesti korrastatud 82 loodusobjekti kokku 6,2 miljoni euro eest. Neist 82 korrastatud objektist kaheksa ehk Iisaku vaatetorn, Kabli õpperada, Mäekonnu vaatetorn, Rauna vaatetorn, Riisa õpperada, Simisalu vaatetorn, Tõrvanina õpperada ja Valgesoo vaatetorn saidki projekti lõppakordiks ajutised valgustused.

"Valiku kriteerium oli, et need võiksid olla inimestele huvipakkuvad ja teine kriteerium oli see, et läheduses mõne kilomeetri kaugusel võiks asuda meie külastuskeskus. Täna õhtul kuni poole üheksani on nad veel valgustatud," rääkis RMK külastuskorraldusosakonna juhataja Marge Rammo.

Ta lisas, et kui seekordne ettevõtmine saab külastajatelt positiivse vastukaja, ei välista RMK, et proovib ka tulevikus üllatada mõnd loodusobjekti eriliselt valgustades.

Virumaal oli Alutaguse rahvuspargis valgustatud Iisaku vaatetorn, mis on rajatud vana, 2017. aasta kevadtormis lagunenud torni asemele. Lisaks sai külastada 2021. aastal avatud Alutaguse rahvuspargi külastuskeskust Kauksis.